Den amerikanske sanger og sangskriver B.J. Thomas er død i en alder af 78 år.

Sangeren og sangskriveren B.J. Thomas er død. Amerikaneren blev 78 år.

Det skriver blandt andet CNN.

B.J. Thomas blev for alvor kendt, da han sang et coverversion af nummeret "I'm So Lonesome I Could Cry".

Han har også sunget klassikerne "Raindrops Keep Falling On My Head" og "Hooked on A Feeling".

B.J. Thomas faldt i en spiral af stofmisbrug, som sluttede i 1976, da sangeren annoncerede, at han nu var blevet genfødt kristen.

Efter den store livsændring skrev han en del sange med religiøst tema, og han vandt også en Dove Award for sit album "Home Where I Belong".

/ritzau/