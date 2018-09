Før var Bill Cosby elsket tv-stjerne. Nu er han 'seksuelt voldelig forbryder' og straffefange.

Mandag aften dansk tid blev Bill Cosby idømt tre til 10 års fængsel for voldtægt. I dag flytter den 81-årige komiker ind i sin isolationscelle i Phoenix Correctional Facility i den amerikanske delstat Pennsylvania.

80'ernes største tv-stjerne blev i april fundet skyldig i voldtægt af den i dag 45-årige idrætslærer Andrea Constand. Og natten til i går faldt straffen i retsbygningen i Norristown, Pennsylvania.

Bare tre kilometer fra retslokalet havde Bill Cosbys kone Camilla ellers ventet med tålmodighed.

Selvom forbrydelsen var alvorlig og maksimumstraffen teoretisk set var 30 år, havde mange eksperter således spået, at Cosby ville komme hjem til sine egne varme stuer efter retssagens afslutning.

På grund af sin fremskredne alder og svigtende helbrud (Cosby er næsten blind), kunne sagens dommer således have gjort én af to ting: Han kunne have idømt Cosby til husarrest istedet for fængsel. Og selv efter fængselsstraffen var fastsat, kunne dommer Steven T. O'Neill have tilladt, at Cosby afsonede hjemme, imens hans advokater appellerede afgørelsen.

Begge scenarier ville betyde, at Bill Cosby højst sandsynligt aldrig ville tilbringe så meget som én nat bag tremmer.

Men Dommer Steve T. O'Neill så ingen formildende omstændigheder.

»De er beviseligt en 'seksuelt voldelig forbryder'. Og Deres forbrydelser er utilgivelige.«

Sådan sagde Dommer O'Neill ifølge avisen The New York Times. Og efter strafudmålingen bad han derfor samtlige tilhørere om at forlade retslokaet.

Herefter fik Cosby håndjern på. Håndjernene blev fæstnet til en solid lænke omkring livet.

Og selvom Bill Cosbys tv-karakter Dr. Cliff Huxtable i 80'erne og 90'erne var elsket over hele verden, så var der ingen, der grinede, mens fangen med bøjet hoved blev ført forbi de ventende fotografer.

I knap tre årtier har Camilla og Bill Cosby boet i et luksuriøst gods på knap 4.000 kvadratmeter. Og derfor bliver omstillingen stor.

Således er Bill Cosbys celle i det netop færdigbyggede kæmpefængsel Phoenix Correctional Facility på godt 14 kvadratmeter.

Sammenlignet med Pennsylvanias øvrige og langt ældre fængsler er Phoenix måske ikke skidt. Men cellerne er alligevel bare. Toilettet er lavet af stål og har intet sæde. Sengen er også lavet af metal, og madrassen er tynd. Og for at beskytte fængslets nyeste fange imod hans 3.999 medindsatte vil fængslet ifølge tv-stationen CNN efter al sandsynlighed placere Cosby i enecelle.

Overgrebet på Andrea Constand fandt sted i 2004. Under et besøg i Cosbys hjem blev den forhenværende idrætslærer og basketballspiller bedøvet og siden voldtaget.

Efter et civilt søgsmål i 2006 indgik de to parter forlig. Og Constand modtog det, der svarer til godt tyve millioner kroner i erstatning. Forrige år år blev sagens så genåbnet, og med hjælp fra Pennsylvanias nye distriktadvokat Kevin Steele blev Bill Cosby stillet for retten.

Ved retssagen i går var flere af Bill Cosbys øvrige påståede ofre også mødt op.

I alt har 60 kvinder nemlig anklaget den verdensberømte komiker for næsten enslydende forbrydelser.

De første overgreb fandt sted i 60'erne, hvor Cosby i USA hittede som standupkomiker, jazz-musiker og tv-stjerne. Men i mellemtiden er alle disse sager blevet forældede. Og Andrea Constands anklager var de eneste, der stadig holdt i retten.

»Jeg er så lettet« og »jeg har ventet på denne dag i tyve år. Det er retfærdighedens dag«.

Sådan sagde Lili Bernard og Janice Dickinson, der også har anklaget Cosby for voldtægt, efter tirsdagens starfudmåling.

Og ved et pressemøde sagde distriktadvokat Kevin Steele:

»Dommensdag er ankommet. Og i dag har vi bevist, at ingen står over loven, Uanset hvor rig og berømt, du er.«

I forbindelse med tirsdagens retsmøde blev Bill Cosby også stemplet som 'seksuelt voldelig forbryder'. Og selvom straffen nu er faldet, fortsætter andre dele af sagen.

Således er de øvrige kvinder, der har anklaget Cosby for voldtægt, klar med en stribe civile søgsmål, hvor de vil søge om millioner af dollars i erstatning.

Her er der ingen lovgivning om forældelse. Og der er masser penge at tage af.

I 2008 blev Bill Cosbys formue således anslået til godt to milliarder danske kroner.