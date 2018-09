Komikeren Bill Cosby idømmes tre til ti års fængsel for at have bedøvet og misbrugt en kvinde seksuelt i 2004.

Den amerikanske komiker Bill Cosby skal tilbringe de næste tre til ti år i fængsel. Han blev tidligere på året kendt skyldig i et groft seksuelt overgreb.

Desuden skal han stå opført i et register over dømte sexforbrydere.

Det har en dommer i Pennsylvania besluttet tirsdag.

Dommer Steven O'Neill har desuden afgjort, at den 81-årige Cosby skal melde sig til politiet hver tredje måned og gå i terapi en gang om måneden resten af livet.

Den liste over dømte sexforbrydere, som Cosbys navn fremover vil stå opført på, bliver sendt til naboer, skoler og ofre.

Anklageren i sagen havde krævet, at Cosby blev idømt mellem fem og ti års fængsel.

Cosbys forsvarer har tirsdag argumenteret for, at den 81-årige mand ikke udgør en fare for nogen. Han er dårligt seende og skal have hjælp til at gå, påpeger forsvareren.

Komikeren blev i april kendt skyldig i at have bedøvet og seksuelt misbrugt den i dag 45-årige Andrea Constand. Overgrebet skete i 2004.

I alt har omkring 60 kvinder anklaget Cosby for seksuelle overgreb, der angiveligt har stået på siden 1960'erne.

Mange af anklagerne kan dog ikke prøves ved en domstol, da de er juridisk forældede. Det er derfor kun Andrea Constands beskyldninger, der er endt i retten.

Cosby har afvist, at der var tale om et overgreb mod Constand. Han hævder, at der var givet samtykke fra hendes side.

Bill Cosby nød i mange år stor popularitet i tv-serien "The Cosby Show", hvor han spillede familiefaren Cliff Huxtable.

Men det begyndte at gå hastigt ned ad bakke for den folkekære komiker i november 2014, i takt med at anklagerne begyndte at hobe sig op.

