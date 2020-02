På tværs af Kina har coronavirusset dræbt 1011 mennesker siden midten af december. Langt de fleste i Hubei.

Et nyt coronavirus har taget livet af flere end 1000 mennesker på tværs af Kina siden midten af december.

Det oplyser kinesiske sundhedsmyndigheder tirsdag morgen lokal tid ifølge nyhedsbureauet AFP.

I alt er 1011 mennesker døde af virusset på landsplan i løbet af de seneste to måneder.

Stigningen i dødstallet sker, efter at de lokale sundhedsmyndigheder i provinsen Hubei har rapporteret om 103 nye dødsfald på et enkelt døgn.

I sin daglige opdatering tirsdag morgen oplyser sundhedskommissionen i Hubei således, at virusset for første gang, siden det brød ud, har krævet over 100 menneskeliv i provinsen på et enkelt døgn.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge myndighederne døde 103 mennesker af virusset i Hubei mandag alene.

Det er i Hubei-provinsen, at millionbyen Wuhan ligger, og det er her, at coronavirusset har sit epicenter.

Det seneste døgn er der registreret 2097 nye tilfælde af smittede i Hubei. Det bringer det samlede antal smittede i provinsen op på 31.728 ved udgangen af mandag, oplyser sundhedskommissionen i Hubei.

I alt er 974 mennesker døde af virusset i Hubei-provinsen alene siden midten af december.

Allerede søndag oversteg det samlede antal virusdødsfald på tværs af Kina det antal menneskeliv, som virusset sars tog i 2002 og 2003. Dengang mistede 774 mennesker livet til sars i Kina.

En opgørelse fra John Hopkins University i Baltimore, USA, viser natten til tirsdag dansk tid, at over 40.600 mennesker er smittet med coronavirus på verdensplan.

Over 40.000 af disse tilfælde er registreret i fastlands-Kina.

Coronavirusset er foruden Kina registreret i 27 andre lande, herunder Thailand, Japan, Australien, Tyskland, USA, Frankrig, Canada, Italien, Spanien og Sverige.

