På nationalt plan er over 13.700 personer smittet med coronavirus i Kina, mens flere end 300 har mistet livet.

Antallet af dødsfald som følge af coronavirusset er lørdag steget med 45 i den kinesiske Hubei-provins. Det oplyser de lokale myndigheder.

Dermed har virusset kostet i alt 304 personer livet på landsplan i Kina.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Desuden er der i Hubei-provinsen lørdag registreret 1921 nye tilfælde af mennesker, der er smittet med det nye og potentielt dødbringende virus.

Det bringer det samlede antal smittede i provinsen op på 9074. I hele Kina er over 13.700 personer smittet med virusset.

Virusset, der har sit epicenter i den kinesiske millionby Wuhan i Hubei-provinsen, har indtil videre spredt sig til over 20 lande, heriblandt europæiske lande såsom Tyskland, Frankrig og Finland.

Fredag blev der desuden bekræftet en coronasmittet i Sverige, oplyste de svenske sundhedsmyndigheder.

Patienten er indlagt på et hospital i Jönköping øst for Göteborg.

Udbruddet af det nye coronavirus har torsdag fået Verdenssundhedsorganisationen, WHO, til at erklære, at virusset udgør en global sundhedskrise.

I Danmark er fire borgere indtil videre blevet evakueret fra Kina. De landede fredag i Roskilde, og ingen af dem viser ingen tegn på smitte.

Ud over de fire hjemvendte borgere arbejder de danske myndigheder fortsat på at evakuere yderligere ti danskere, som stadig befinder sig i Kina.

De forventes ifølge Sundhedsministeriet tidligst at komme til Danmark søndag.

Ifølge Statens Seruminstitut er der ikke grund til at danskere skal tage sig nogle særlige forholdsregler, da der fortsat er begrænset smitterisiko uden for Kina.

De danske myndigheder følger dog udviklingen nøje - blandt andet, fordi corona er et nyt virus, som vi derfor ikke kan vaccinere mod.

Lægerne har endnu ikke et klart svar på, hvem der er i særlig risiko for at få sygdommen eller dø af den.

I Kina er sygdommen dog gået hårdest ud over ældre og folk med nedsat immunforsvar - eksempelvis på grund af cancer, sukkersyge eller hjerte- og lungesygdomme.

/ritzau/