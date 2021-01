Filmfestival i Cannes flyttes fra maj til juli, oplyser arrangørerne. Pandemi ventes på tilbagetog til sommer.

Filmfestivalen i den franske by Cannes i år bliver afviklet lidt senere end vanligt. Den afvikles fra 6. til 17. juli, oplyser arrangørerne.

Den var oprindeligt planlagt til at finde sted fra 11. til 22. maj.

Frankrig forventes i maj stadig at være præget af coronapandemien. Men sommeren og de mange vaccinationer, der ventes, giver langt bedre udsigter.

- Som det blev meddelt sidste efterår, har Cannes-festivalen ret til at ændre datoerne, afhængigt af hvordan den globale sundhedssituation udvikler sig, udtaler arrangørerne i en pressemeddelelse.

Også sidste år var filmfestivalen udfordret på grund af coronavirus. Enkelte gange blev den udskudt, før arrangørerne til sidste måtte opgive og endeligt aflyse den.

Festivalen anses ellers for at være en af de mest prestigefyldte filmfestivaler i verden, og den tiltrækker hvert år over 40.000 mennesker, der kommer til den sydfranske by.

Flere end 70 gange er den blevet afholdt. Og ifølge nyhedsbureauet AFP er den kun blevet aflyst én gang. Det var i 1939 som følge af Anden Verdenskrig.

Hovedprisen ved filmfestivalen er Guldpalmen, der uddeles for bedste film.

I 2000 vandt den danske filminstruktør Lars von Trier prisen for sin film "Dancer in the Dark".

I 2019, som var den seneste udgave af festivalen, blev Guldpalmen tildelt den sydkoreanske film "Parasite" af Bong Joon-ho".

Frankrig er ligesom resten af Europa hårdt ramt af udbrud med coronavirus.

/ritzau/Reuters