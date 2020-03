Det britiske flyselskab advarede tidligere på måneden om, at det er i store vanskeligheder.

British Airways oplyser, at det midlertidigt suspenderer sine flyvninger til og fra lufthavnen Gatwick uden for London, der er den næststørste i Storbritannien.

Årsagen er coronavirus.

Flyselskabets chef advarede tidligere på måneden om, at British Airways kæmper for at overleve, og at man vil blive nødt til at fyre folk og parkere fly i hangar.

/ritzau/Reuters