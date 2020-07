Et række luftbilleder fra byen Soweto uden for Johannesburg i Sydafrika går i disse dage verden rundt og fortæller historien om den tragedie, der lige nu udspiller sig i landet.

På billedet ses en meget lang række biler. Der er tale om forskellige grupper af sørgende, som holder i kø for at komme ind i kirkegården Oliflatsvei, hvor de skal sige farvel til en af deres kære.

Udbredelsen af coronavirus er nemlig eksploderet i Sydafrika, skriver Associated Press i en artikel, der blandt andet er publiceret i mediet The National.

I slutningen af denne uge rundede landet 400.000 smittetilfælde, hvilket bringer Sydafrika op på en femteplads over lande med flest bekræftede tilfælde af covid-19.

Lang kø for at komme på kirkegården i Soweto. Foto: MARCO LONGARI Vis mere Lang kø for at komme på kirkegården i Soweto. Foto: MARCO LONGARI

6.000 er nu meldt døde af den frygtede virus i Sydafrika, men landets myndigheder fortæller samtidig, at der, ud over de 6.000, har været en overdødelighed i landet på 17.000 mennesker over seks uger, og at en del af dem meget vel kan være døde af covid-19.

Udbredelsen har ramt landet som en hammer. Covid-19 breder sig lige som ‘en steppebrand’, siger de sydafrikanske sundhedsmyndigheder.

Til Associated Press fortæller flere bedemænd i hovedstaden Johannesburg, at der er ekstremt pres på i øjeblikket, og at der dårligt er plads til flere døde.

Samtidig har landet lavet regler for at få begravet de døde hurtigt. Det er i strid med traditionen i Sydafrika, hvor det ikke er unormalt, at der går mindst en uge, før begravelser gennemføres.

Lige nu har familier to timer til at hente de afdøde, hvorefter de skal begraves dem stort set med det samme for at undgå spredning af covid-19, men også for at sørge for, at der ikke er for lang kø til at komme til på kirkegårdene.

Sydafrika er lige nu med afstand det land på det afrikanske kontinent, som er hårdest ramt.

I alt er der registreret 750.000 smittetilfælde med covid-19 på det afrikanske kontinent.

Men virusset spreder sig voldsomt. Ud over Sydafrika har man eksempelvis også set en stor stigning i antallet af smittede i Kenya, hvor man på relativt kort tid er kommet op på 14.000 smittetilfælde.