Pandemien har hidtil ikke ramt Okinawa-præfekturet hårdt, men nu spreder virusset sig på USA's militærbaser.

Et udbrud af coronavirus er begyndt at sprede sig på flere amerikanske militærbaser i Okinawa i Japan.

Antallet af bekræftede smittetilfælde på baserne er mandag steget med 32. Det melder den japanske tv-station TV Asahi, skriver nyhedsbureauet Reuters.

I forvejen var 62 militærfolk testet positive for virusset mellem torsdag og søndag.

Okinawa, der er Japans sydligste præfektur, består af hundredvis af øer. Præfekturet huser amerikanske militærbaser med titusindvis af amerikanske soldater.

De smittede befinder sig på baserne Marine Corps Air Station Futenma, Camp Hansen og Camp Kinser.

To af baserne er blevet lukket ned på grund af virusudbruddet. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Men lokale politikere har rettet skarp kritik mod det amerikanske militærs indsats for at begrænse smittespredning.

Inden smitteudbruddet på militærbaserne har Okinawa-præfekturet næsten været uberørt af pandemien. Der har hidtil været omkring 150 bekræftede smittetilfælde i civilbefolkningen.

Okinawas guvernør, Denny Tamaki, sagde i weekenden, at befolkningen i Okinawa var "chokerede" over den drastiske stigning i antallet af smittede på militærbaserne.

- Jeg kan ikke andet end at betvivle det amerikanske militærs tiltag for at inddæmme smitten, sagde han ifølge Reuters.

Han tilføjede, at der var meldinger om, at militærfolk havde forladt baserne for at fejre USA's uafhængighedsdag 4. juli med strandfester og besøg i nattelivet.

Japan og USA drøfter situationen, oplyser en talsmand for den japanske regering til Reuters.

- Vi vil samarbejde om situationen på behørig vis, siger talsmand Yoshihide Suga:

- Japan og USA deler information om de smittede militærfolks aktiviteter.

En talsmand for det amerikanske militær oplyser, at man forsøger at begrænse kontakten mellem personer på baserne og i lokalbefolkningen.

/ritzau/