Stigende smittetal i Kroatien har inden valget ført til dødt løb mellem landets største partier.

I Kroatien skal borgerne vælge ny regering, når der søndag er parlamentsvalg i det lille middelhavsland.

Valget forventes at blive et tæt løb mellem de konservative, Kroatiens Demokratiske Union (HDZ), ledet af den nuværende premierminister, Andrej Plenkovic, og socialdemokraterne (SDP) med oppositionslederen Davor Bernardic i front.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Afstemningen kommer, efter en periode hvor Kroatien igen er begyndt at registrere et stigende antal tilfælde af coronavirus.

Samtidig styrer landet lige nu mod den værste økonomiske krise i årtier. Det sker, efter at pandemien har ramt Kroatiens vitale turismesektor særdeles hårdt.

Begge dele har sat pres på Andrej Plenkovic og hans konservative regering, der ellers havde håbet at gå til valg på deres relative succes med at inddæmme coronasmitten indtil nu.

I alt har Kroatien med sine omkring 4,2 millioner indbyggere lørdag registreret 3094 smittetilfælde og 113 dødsfald siden udbruddets start ifølge Johns Hopkins University.

Plenkovic og HDZ fører valgkamp under sloganet "et sikkert Kroatien". Her fremstilles premierministeren som den pålidelige løsning i forhold til at styre Kroatien ud af coronakrisen og en kommende økonomisk nedtur.

Omvendt har socialdemokraternes leder, Davor Bernadic, beskyldt regeringen for at fremskynde et valg, så de kan drage fordel af den svære situation, landet står i.

Andrej Plenkovic, der har været Kroatiens premierminister siden 2016, er også blevet beskyldt for at bringe borgernes helbred i fare ved at turnere rundt i landet inden valget under coronakrisen.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters gav en nylig meningsmåling HDZ 27 procent af stemmerne, mens SDP fik 25 procent.

Holder det, kan begge partier få svært ved at sikre sig et direkte flertal, hvilket kræver over 50 procent af stemmerne.

Ifølge analytikere kan det betyde, at det nyoprettede højrefløjsparti Domovinski Pokret (Fædrelandsbevægelsen) får en vigtig rolle i at danne den kommende regering.

Partiet er ledet af den tidligere folkesanger Miroslav Skoro, og det ligger lige nu til at få omkring 11 procent af stemmerne.

Skoro er blandt andet beskyldt for at komme med sexistiske bemærkninger og for at længes efter Kroatiens pro-nazistiske fortid.

Derfor er hverken HDZ eller SDP særlig ivrige efter at alliere sig med Skoro.

Analytikere tror dog, at HDZ kan blive lokket til et samarbejde, hvis det kan sikre HDZ et politisk flertal.

I alt kan omkring 3,8 millioner kroater stemme ved søndagens valg. Det er usikkert, hvordan corona-situationen forventes at påvirke valgdeltagelsen.

Alle vælgere opfordres til at bære maske og medbringe deres egne kuglepenne.

