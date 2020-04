Yngre og raske mennesker i 30'erne og 40'erne kan blive ramt af voldsomme slagtilfælde, hvis de er smittet med coronavirus.

Sådan lyder advarslen fra en række læger i New York.

De amerikanske medier har de seneste dage skrevet om flere tilfælde med patienter under 50 år, som pludselig er blevet ramt af alvorlige blodpropper. Patienterne blev efterfølgende testet positive for covid-19.

Det var personer, som kun havde milde symptomer på virussen, og som ikke i forvejen havde kroniske sygdomme eller af anden grund var i risikogruppen.

Personale gør sig klar til at teste patienter for coronavirus i Aalborg. (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger Vis mere Personale gør sig klar til at teste patienter for coronavirus i Aalborg. (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger

Det skriver blandt andre CNN og Washington Post.

Lægerne i hospitalssammenslutningen Mount Sinai Health System i New York City mener at have fundet bevis for, at covid-19 kan få blodet til at størkne på usædvanlige måder, og det kan føre til blodpropper og slagtilfælde hos patienter, som ikke tidligere har haft den type problemer, skriver CNN.

»Det virker, som om virussen kan forårsage øget koagulation i de store arterier, hvilket kan føre til alvorlige slagtilfælde«, siger neurokirurg Thomas Oxley til tv-stationen.

Normalt behandler han og kollegerne færre end to yngre patienter om måneden med alvorlige slagtilfælde.

Sådan foregår testen for coronavirus. (Arkivfoto) Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Sådan foregår testen for coronavirus. (Arkivfoto) Foto: Niels Christian Vilmann

Men han kan fortælle om fem coronapatienter under 50 år, som fik alvorlige slagtilfælde. Ud over deres forholdsvis unge alder havde de det til fælles, at de kun havde milde eller ingen symptomer på coronavirus.

»Vores rapporter viser en syv gange større forekomst af pludselige slagtilfælde hos yngre patienter de seneste to uger. De fleste af disse patienter havde ingen tidligere medicinsk historie og var hjemme med enten milde symptomer eller i to tilfælde ingen symptomer på covid-19,« tilføjer Thomas Oxley.

»De blev alle testet positive. To af dem nåede ikke at ringe efter en ambulance,« tilføjer han.

Erfaringerne fra Mount Sinai Health System i New York bliver snart offentliggjort i det ansete medicinske tidsskrift The New England Journal of Medicine.