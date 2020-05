Præsident Donald Trumps tidligere kampagnechef Paul Manafort er blevet løsladt fra fængslet fire år før tid på grund af covid-19.

Han skal dog afsone resten af sin straf indespærret i sit hjem, så længe coronapandemien står på.

Det skriver CNN.

Siden juni 2018 har 71-årige Paul Manafort siddet fængslet i den amerikanske stat Pennsylvania for bank- og skattesvindel samt udenlandske lobbyrelaterede forbrydelser.

Foto: JUSTIN LANE

Hans advokater har de sidste par måneder kæmpet for at få ham løsladt på grund af frygten for coronavirus, som den seneste uge har resulteret i, at næsten 2.500 indsatte, der risikerer at blive alvorligt syge med coronavirus, er blevet flyttet hjem i privaten, hvor de skal sidde indespærret under pandemien.

»Det er kun et spørgsmål om tid, før virussen spredes til både ansatte og indsatte i FCI Loretto (amerikansk fængsel, red.), og så vil det være for sent at forhindre folk som Paul Manafort, der er i risikozonen for at blive alvorlig syg, i at blive smittet med den dødelige virus,« skrev advokat Kevin Downing i et brev til fængslet i april.

I brevet gjorde advokaterne det klart, at den tidligere kampagnechef døjer med lever- og vejrtrækningsproblemer, mens han samtidig tager medicin for at holde både blodtrykket og kolesteroltallet nede.

Sidste år var han desuden indlagt med hjerteproblemer, ligesom han tidligere i år blev ramt af bronkitis.

I 2018 indrømmede Paul Manafort de førnævnte forbrydelser, som en jury havde dømt ham for.

Det gav ham derfor 7,5 år bag tremmer.

Når coronapandemien er overstået, er det stadig planen, at han skal tilbage i fængslet for at afsone den resterende tid af sin straf.

I 2016 blev Paul Manafort en del af Donald Trumps kampagne i forbindelse med præsidentvalget i USA.