Antallet af døde som følge af coronavirus i Kina er steget det seneste døgn, men nye smittetilfælde falder.

På et døgn er yderligere 150 personer omkommet som følge af coronavirusset i Kina.

Det oplyser de nationale sundhedsmyndigheder mandag formiddag lokal tid.

På nær ét har alle de nye dødsfald fundet sted i Hubei-provinsen, hvor virusset har sit epicenter.

Mandagens dødstal er en stigning i forhold til det forrige døgn, hvor der blev registreret 97 nye dødsfald i fastlands-Kina.

Det højeste antal dødsfald målt på et døgn var 12. februar, hvor 242 personer mistede livet i Kina.

Sundhedsmyndighederne oplyser videre mandag, at der er bekræftet 409 nye smittetilfælde i Kina.

Det er et lille fald i antallet af nye tilfælde sammenlignet med det forrige døgn, hvor der blev registreret 648 nye tilfælde.

I Kina er over 77.000 personer nu smittet med virusset, viser en opgørelse fra Johns Hopkins University i USA.

I alt 2592 har mistet livet efter at være blevet smittet.

Søndag har eksperter fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO, besøgt den nedlukkede by Wuhan i Hubei-provinsen, oplyser kinesiske myndigheder mandag.

De internationale eksperter besøgte blandt andet to hospitaler. Turen var WHO's første rapporterede besøg i Wuhan, siden virusudbruddet begyndte i slutningen af sidste år.

Wuhan, der har over 11 millioner indbyggere, er isoleret fra resten af Kina.

WHO-delegationen ankom til Kina i starten af sidste uge for at observere landets indsat i forhold til forskning og virustest for derefter at kunne hjælpe med bekæmpelse af epidemien.

WHO har rost Beijing for landets håndtering af udbruddet. Men Kina er også blevet kritiseret for sin indsats.

USA har blandt andet opfordret til mere gennemsigtighed.

Gennem en længere periode har antallet af nye smittetilfælde gennemgående været nedadgående, men landets sundhedsmyndigheder har også bidraget til forvirring om deres data ved at ændre metoden til optælling af smittetilfælde.

