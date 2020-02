I alt er 58.182 personer smittet med coronavirus i Hubei-provinsen med 1933 nye tilfælde det seneste døgn.

Coronavirusset har søndag krævet yderligere 100 liv i Hubei-provinsen, hvor virusset har sit epicenter.

Det oplyser provinsens sundhedskommission i sin daglige opdatering mandag morgen lokal tid. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det samlede antal dødsfald i provinsen stiger dermed til 1696 personer, siden virusset brød ud i midten af december og krævede sit første liv i januar.

I alt er 58.182 personer smittet i provinsen med 1933 nye tilfælde de seneste 24 timer.

Dermed er antallet af nye tilfælde steget med næsten fem procent i forhold til døgnet før. Til gengæld er antallet af dødsfald faldet i forhold til lørdag, hvor 139 omkom.

Det samlede antal døde af coronavirusset for hele fastlands-Kina er nu oppe på 1770 personer med fem nye dødsfald uden for Hubei-provinsen i Kina søndag.

Det samlede antal smittede for hele Kina overstiger 70.000, oplyser kommissionen. Således er 70.548 personer smittet.

Hubei-provinsen er blevet beskyldt for ikke at reagere tilstrækkeligt tidligt på virusudbruddet og dermed give det lov til at udvikle sig.

Kommunistpartiets ledere i både millionbyen Wuhan og i Hubei er blevet afsat.

Søndag har Hubei sat en række hårde nye tiltag i værk for at håndtere epidemien.

Således er der blevet indført vejblokader for alle private biler i flere byer. Samtidig er landsbyer og flere boligområder blevet bedt om at kontrollere befolkningens færden på streng vis.

Det skriver Reuters.

Coronavirusset er foruden Kina registreret i 28 andre lande, herunder Thailand, Japan, Australien, Tyskland, USA, Frankrig, Canada, Italien, Spanien, Sverige og senest i Egypten.

Her er en 33-årig person af "udenlandsk herkomst" blevet smittet, meddeler Egyptens udenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet dpa.

Dermed er der ifølge dpa tale om det første kendte tilfælde af det nye virus i Afrika.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har i flere uger arbejdet på at forberede en respons på virusset fra lande med svage sundhedssystemer i Afrika.

Det står stadig ikke helt klart, præcis hvor dødelig sygdommen Covid-19 er.

Eksperter vurderer dog, at dødeligheden for mennesker, der er smittet med coronavirus, ligger under tre procent.

/ritzau/