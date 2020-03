143 er døde og over 2000 nye patienter er konstateret smittet med coronavirus i løbet af et døgn i Iran.

Dødstallet som følge af coronaudbruddet fortsætter med at stige i Iran. Her er 143 døde i løbet af det seneste døgn, oplyser en talsmand for landets sundhedsministerium onsdag.

Dermed har Iran registreret i alt 2077 dødsfald som følge af virusset.

Antallet af smittetilfælde er steget med lidt over 2000 siden tirsdag og er nu på 27.017 i alt, siger talsmanden.

Dagen inden havde Iran meldt om 1762 nye smittetilfælde på et døgn, hvilket var rekord. Men den rekord er altså slået onsdag.

Iran er et af de lande i verden, der er hårdest ramt af coronavirus.

Dødstallet er kun overgået af tre andre lande, nemlig Italien, Kina og Spanien.

Verden over er næsten 19.000 mennesker indtil videre døde efter at være blevet smittet med coronavirus. Det viser en opgørelse fra det amerikanske Johns Hopkins University.

/ritzau/