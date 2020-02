Japan er det land uden for Kina, hvor flest er smittede med coronavirus. Nu har virusset kostet liv.

En kvinde har som den første i Japan mistet livet som følge af coronavirus.

Det oplyser den japanske sundhedsminister, Katsunobu Kato, torsdag.

Kvinden var i 80'erne og boede i Kanagawa-provinsen syd for hovedstaden Tokyo. Foruden den nu afdøde kvinde er yderligere tre personer blevet bekræftet smittet i Japan.

To af dem er taxachauffører - en i hovedstaden og en anden i Chiba lige øst for Tokyo - hvilket ifølge Reuters øger frygten for, at smittekilden er en eller flere taxakunder.

Den tredje smittede er en læge i det centrale Japan.

Kvinden, der har mistet livet, blev syg i januar, men begyndte først senere at vise symptomer på at være smittet med coronavirus.

Det blev først bekræftet efter kvindens død, at hun var smittet med virusset. Hvordan hun blev det, er ved at blive undersøgt.

Japan er det land uden for Kina, der er hårdest ramt af coronavirusset. I alt har landet bekræftet 251 smittede personer.

Blandt de smittede er personer, der er strandet på krydstogtskibet "Diamond Princess". Skibet ligger i karantæne ved havnen i japanske Yokohama.

218 passagerer på skibet er smittede med coronavirus.

Også Filippinerne og Hongkong har hver mistet en statsborger til virusset, der har sit epicenter i den kinesiske by Wuhan.

Flere end 11 millioner mennesker bor i byen, der efterfølgende er blevet lukket stort set ned for at mindske spredning af det potentielt dødelige virus.

1310 personer har mistet livet til coronavirus i Wuhan, mens der på verdensplan er blevet konstateret over 60.000 smittede.

Langt de fleste er i fastlands-Kina. Virusset er bekræftet i 27 lande i alt, herunder Sverige, Tyskland og USA.

