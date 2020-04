12.000 medarbejdere i British Airways risikerer at blive fyret under coronakrise, oplyser flyselskabets ejer.

Flybranchen er i øjeblikket tvunget i knæ af coronavirussets indtog verden over, og nu er det angiveligt British Airways' tur til at skære i antallet af medarbejdere, som andre flyselskaber allerede har gjort.

British Airways kan således være nødsaget til at fyre op mod 12.000 medarbejdere, skriver nyhedsbureauet Reuters på baggrund af en pressemeddelelse fra moderselskabet International Airlines Group (IAG).

Selskabet har lavet en plan for, hvordan British Airways skal komme igennem coronakrisen, og det kan kræve fyringer af 12.000 medarbejdere, lyder det.

- Forslagene er åbne for ændringer, men det er muligt, at det vil påvirke størstedelen af de ansatte i British Airways, og det kan føre til fratrædelse af op mod 12.000 af medarbejderne, skriver IAG ifølge Reuters.

IAG oplyser ikke, hvilke ansatte, der står til en fyring. British Airways har cirka 4500 piloter og 16.000 kabineansatte ifølge Sky News.

Administrerende direktør i British Airways Alex Cruz siger i en pressemeddelelse, at låneordninger, som man gør brug af, kun er en kortsigtet løsning, der ikke hjælper flyselskabet på længere sigt.

Han bekræftet også, at mange ansatte kan miste jobbet.

- Vi ved ikke, hvornår landene vil genåbne grænserne, så vi er nødt til at nytænke og omforme vores flyselskab og skabe en ny fremtid for vores ansatte, vores kunder og vores destinationer, siger Alex Cruz i pressemeddelelsen.

Brian Strutton, der er formand for piloternes fagforening, British Airline Pilots' Association (Balpa), siger, at meldingen kommer fuldstændig ud af det blå.

- Det kommer fra et flyselskab, der sagde, at det var velhavende nok til at komme igennem coronakrisen uden hjælp fra regeringen, siger Brian Strutton ifølge Sky News.

I begyndelsen af april oplyste flyselskabet, at det var på vej til at hjemsende 80 procent af selskabets ansatte på fly, i lufthavne samt på hovedkontoret.

Samtidig oplyste Alex Cruz, at flyselskabet kæmpede for at overleve.

Flybranchen er generelt voldsomt hårdt ramt af coronakrisen. Med rejseforbud, lukkede grænser og generel frygt for at bevæge sig ud er antallet af flyrejsende faldet drastisk.

