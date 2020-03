Dalende tysk bilsalg, der forstærkes af coronakrisen, kan koste hundredtusinder af job, mener forsker.

Over 100.000 ansatte i Tysklands bilindustri risikerer at miste deres arbejde på grund af coronakrisen. Den advarsel kommer fra en førende tysk ekspert.

Efterspørgslen på nye biler ventes at falde med omkring 15 procent i år, vurderer forsker Ferdinand Dudenhöffer fra Duisburg-Essen-universitet.

Hvis man ser på erfaringen fra finanskrisen i 2008-09, kan det tage over et årti at indhente det tabte igen, skriver han i en analyse ifølge det tyske nyhedsbureau dpa søndag.

Forskeren vurderer, at der vil være en overkapacitet i de tyske bilfabrikker på mellem 1,3 og 1,7 millioner biler, som der ikke er efterspørgsel på. Det vil bidrage til tabet af arbejdspladser, mener Dudenhöffer.

- Årsagen er ikke problemer i forsyningskæden, men ret tydeligt manglen på efterspørgsel, skriver han.

Ifølge forskeren led bilindustrien i forvejen under den faldende efterspørgsel, som nu er blevet forstærket af coronakrisen.

Ifølge Dudenhöffers beregninger kan et sted mellem 100.000 og helt op til 830.000 job være i farezonen. Det er både hos bilfabrikkerne, hos forhandlerne og i andre dele af den tyske bilindustri.

Alene Volkswagen-koncernen taber hver uge omkring to milliarder euro, svarende til 15 milliarder kroner, fordi produktionen i Europa og USA er gået i stå. Det har koncernens ledelse oplyst i et brev til de ansatte, skrev finans.dk lørdag.

Kreditvurderingskoncernen Moodys Investors Service forudser i en prognose, at bilsalget i Europa i år vil falde med 20 procent. I USA ventes der et fald på 15 procent, mens salget i Kina ventes at gå 10 procent tilbage, skriver finans.dk.

Ferdinand Dudenhöffers prognoser er lidt mere dystre. Han forventer en nedgang i salget i Tyskland på 15 procent, mens det i Kina ventes at være 20 procent, Frankrig og USA 25 procent og Italien 30 procent.

