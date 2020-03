Mens det globale dødstal som følge af coronavirus overstiger 20.000, kommer WHO med seks nye anbefalinger.

Det globale dødstal som følge af coronavirus overstiger 20.000. Heraf størstedelen i Europa.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

I alt har flere end 13.500 personer mistet livet som følge af virusset i Europa. De fleste dødsfald er registeret i Italien og Spanien.

Samtidig kommer Verdenssundhedsorganisationen, WHO, med seks nye anbefalinger i kampen mod coronavirusset.

Det siger WHO's generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus, på et pressemøde onsdag aften.

Lande, som har lukket ned for at bremse spredning af coronavirus, skal bruge tiden på at finde og angribe virusset.

At bede folk blive hjemme og lukke for al bevægelse i samfundet er at købe tid og reducere presset på sundhedssystemerne, siger generaldirektøren.

Disse foranstaltninger alene vil ikke udrydde epidemier, siger han og opfordrer alle lande til at bruge tiden på at angribe virusset.

Blandt anbefalingerne lyder det, at sundhedspersonale skal trænes, og testkapaciteten skal øges.

Derudover bør der implementeres et system for at finde hvert eneste smittetilfælde. Lande må desuden finde de faciliteter, der skal bruges til at isolere patienter og sætte folk i karantæne.

Og så opfordrer WHO til, at regeringer må fokusere alle kræfter på at bekæmpe Covid-19.

/ritzau/