Coronavirusset fortsætter sit indtog i Italien. Fra torsdag til fredag er antal smittede steget med 2500.

250 personer har mistet livet til coronavirus i Italien det seneste døgn. Det bringer det samlede antal døde i landet op på 1266.

Stigningen er den største, siden udbruddet begyndte, oplyser beredskabsmyndigheder i landet.

Også antallet af nye smittede bliver ved med at stige. Fra torsdag til fredag er der kommet 2500 nye smittetilfælde, så det samlede antal fredag er på 17.660. Nogle af dem, der er registreret smittet, er blevet raske igen.

Dog er der over 1300 personer indlagt på intensivafdelinger rundtom i landet.

Italien er det land i Europa, som er hårdest ramt af coronavirus. Det er samtidigt fra der fra, at smitten har spredt sig til mange andre europæiske lande.

Flere af de smittede i Danmark er blevet smittet under ferie i Italien. Det gælder eksempelvis det første registrerede coronatilfælde i Danmark, som netop var hjemvendt fra en skiferie i det nordlige Italien.

For at inddæmme smitten har Italien har lukket skoler og arbejdspladser over hele landet. Kun fødevarebutikker og apoteker må holde åbent.

Der er også indført vidtrækkende restriktioner på rejser og transport. Disse tiltag gælder foreløbigt indtil 3. april.

/ritzau/Reuters