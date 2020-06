Mens Danmark er godt på vej til noget, der minder om de normale forhold før coronakrisen, så eksploderer antallet af nye tilfælde i 21 af USAs 50 stater.

Sydstaten South Carolina melder dagligt om mere end 1.000 nye tilfælde af covid-19 - sammenlignet med kun 517 for tre uger siden. Og i Texas har man netop for tredje dag i træk sat en uheldig rekord for nye tilfælde og i alt 2.153 indlagte covid-19-patienter.

I alt melder USA om over to millioner smittede. Og i midten af denne uge rundede covid-19-dødstallet ifølge Washington Post 115.000. Til sammenligning døde 32.400 amerikanere af influenza i 2018-2019-sæsonen.

»Coronavirussen er bestemt ikke færdig med USA. Men i mange stater lader USA til at være færdig med coronavirus.«

Under de nylige race-demonstrationer i USA blev der ikke taget de store anti-Covid-forbehold. Det var tæt på og hårdt. Foto: FREDERIC J. BROWN - AFP Vis mere Under de nylige race-demonstrationer i USA blev der ikke taget de store anti-Covid-forbehold. Det var tæt på og hårdt. Foto: FREDERIC J. BROWN - AFP

Sådan skriver Noah Weiland i avisen The New York Times.

Og både fra den amerikanske venstrefløj og på den amerikanske højrefløj sendes modstridende signaler.

Således forsvarer Nancy Pelosi, der er demokratisk flertalsleder i Repræsentanternes Hus, de mange talstærke amerikanske demonstrationer, der netop nu finder sted imod politivold og racisme.

Republikanske ledere inklusive Donald Trump er hurtige til at påpege, at de mange demonstranter, der er samlet på ét sted uden social distancering og ofte også uden beskyttelsesmasker, er et klart brud på de regler, mange stater har sat op for at mindste spredningen af covid-19.

Fra Donald Trumps sidste vælgermøde før Coronakrisen, Charlotte, North Carolina 2. marts. På fredag otte dage starter valgkampen for alvor igen. Foto: LUCAS JACKSON - Reuters Vis mere Fra Donald Trumps sidste vælgermøde før Coronakrisen, Charlotte, North Carolina 2. marts. På fredag otte dage starter valgkampen for alvor igen. Foto: LUCAS JACKSON - Reuters

Modsat planlægger samme Donald Trump at genoptage sine vælgermøder, der ofte samler et femcifret antal mennesker, så snart som i næste uge - blandt andet i Florida og Arizona.

Det er en plan, der øjeblikkeligt får Nancy Pelosi og Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, til at pege fingre ad det, de kalder præsidentens 'dødsensfarlige attitude'.

»Du kan ikke tro på nogen af de etablerede politikere. De siger blot det, der passer ind deres egen plan. De er ligeglade med den lille mand,« siger aktivist Tristan Taylor, der i de seneste uger har styret racedemonstrationer i hjembyen Detroit i et interview med den lokale radiovært Stephen Henderson.

Taylor påpeger, at der selv til de talrige demonstrationer bliver taget højde for den smitsomme virus, der i slutningen af august forventes at have koste over 200.000 amerikanere livet.

Hver dag findes næsten 20.000 nye tilfælde af Covid-19 i USA. Her testes en bilist i staten Virginia. Foto: KEVIN LAMARQUE - Reuters Vis mere Hver dag findes næsten 20.000 nye tilfælde af Covid-19 i USA. Her testes en bilist i staten Virginia. Foto: KEVIN LAMARQUE - Reuters

Men doktor Deborah Birx, der er en del af corona-ekspertholdet i Det Hvide Hus, forventer ikke, at demonstranternes forholdsregler kommer til at standse udviklingen.

»14 dage efter Memorial Day (amerikansk helligdag, der markerer sommerens start, red.) så vi en klar stigning af nye covid-19-tilfælde. Og nu frygter vi at se det samme om en til to uger - efter demonstrationerne,« siger Birx til New York Times.

Lige siden starten af corona-epidemien har der hersket mistro i store dele af den amerikanske befolkning. Og mens stramme restriktioner nu har 'knækket kurven' og kraftigt reduceret antallet af corona-smittede i stater som New York og New Jersey, er turen kommet til de stater, der i starten tøvede med at indføre restriktioner, eksempelvis Florida, Texas og Arkansas.

Donald Trump holder pressemøde i Det Hvide Hus. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP Vis mere Donald Trump holder pressemøde i Det Hvide Hus. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

Ifølge en ny undersøgelse foretaget af Harvard University i Boston findes 25 procent af samtlige globale covid-19-tilfælde i USA - også selv om landets samlede befolkning kun udgør fem procent af klodens ditto.

»Mange argumenterer, at de mange nye dokumenterede tilfælde er resultatet af mere omfattende testning. Og selv om det måske er en del af forklaringen, så er det bestemt ikke hele forklaringen. Jeg tror simpelthen, at vi som amerikanere har givet og accepteret virussen som en del af dagligdagen - noget uundgåeligt,« siger Jeffrey Shama, der er professor ved Columbia University School of Public Health, til NPR.

I august afholdes både det demokratiske og det republikanske partikonvent, hvor henholdsvis Joe Biden og Donald Trump skal udpeges som de officielle kandidater til præsidentvalget 3. november.

Men mens Demokraterne fortsat planlægger et begrænse antallet af deltagere, insisterer Donald Trump på fuldt hus - 50.000 delegerede og gæster.

A handcrafted skull sits on a stick as part of the art installation "One Million Bones" containing one million handcrafted bones placed as a symbolic mass grave to raise awareness of genocide and mass atrocities during a three-day event on the National Mall near the US Capitol in Washington on June 10, 2013. AFP PHOTO / Saul LOEB. SAUL LOEB / AFP Foto: SAUL LOEB - AFP Vis mere A handcrafted skull sits on a stick as part of the art installation "One Million Bones" containing one million handcrafted bones placed as a symbolic mass grave to raise awareness of genocide and mass atrocities during a three-day event on the National Mall near the US Capitol in Washington on June 10, 2013. AFP PHOTO / Saul LOEB. SAUL LOEB / AFP Foto: SAUL LOEB - AFP

Og da borgmesteren i Charlotte, North Carolina nægtede at lade så mange samles på ét sted, droppede Trump planen om at holde konventet i denne stat.

Så nu forventes konventet at blive afholdt i Jacksonville, Florida. I solskinsstaten er der siden 2. juni dagligt blevet konstateret over 1.000 nye corona-smittede. Men hverken Donald Trump eller Floridas guvernør, Ron DeSantis, er tilsyneladende bekymrede for denne udvikling.