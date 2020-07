67.860 personer har fået konstateret covid-19 det seneste døgn i Brasilien, som er næsthårdest ramt i verden.

Coronapandemien buldrer fortsat i Brasilien. Som et tegn på at udbruddet langtfra er under kontrol, har det sydamerikanske land registreret en rekordhøj stigning i antallet af nye smittetilfælde de seneste 24 timer.

Det melder landets sundhedsministerium natten til torsdag dansk tid.

Således er 67.860 personer blevet testet positive for coronavirus det seneste døgn i Brasilien, som har det næststørste virusudbrud i verden efter USA.

Den tidligere rekord lød på 54.771, hvilket blev registreret 19. juni. Det højeste antal smittede, som USA har registreret på et døgn, er 77.638, hvilket blev registreret i sidste uge.

Det store sydamerikanske land med 212 millioner mennesker har i alt registreret 2,2 millioner smittetilfælde og 82.771 coronarelaterede dødsfald.

Det seneste døgn er yderligere 1284 coronapatienter i landet døde, melder sundhedsministeriet.

Eksperter peger på, at for få test betyder, at de reelle coronatal sandsynligvis er meget højere i Brasilien.

Landet har kæmpet med at få en ensartet strategi mod virusset op at stå.

Præsident Jair Bolsonaro er blevet kritiseret for at nedtone virusset og angribe delstater og lokale myndigheders forholdsregler om blandt andet at holde afstand.

Den højreorienterede præsident har deltaget i demonstrationer mod restriktioner, der var blevet indført af guvernører, og vist sig uden ansigtsmaske adskillige gange. Nu er han selv i karantæne i sin præsidentbolig efter at være blevet smittet med virusset.

Onsdag tog han igen en test, efter at han 7. juli sagde i et tv interview, at han havde virussygdommen covid-19. Testen var fortsat positiv.

Men den 65-årige præsident har det godt, hævder det brasilianske kommunikationsministerium.

/ritzau/AFP