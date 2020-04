Coronavirussen hærger i hele verden, hvor mennesker mister livet på stribe. Og USA er et af de lande, der er hårdt ramt.

Det betyder, at mordere, gangstermedlemmer og mordere prøver at bruge virussen til at komme ud af fængslet.

Og forbryderne får hjælp af deres advokater. Det skriver New York Post.

Advokaterne mener nemlig, at deres klienter har stor mulighed for at blive smittet med den dødlige virus, når de befinder sig i overfyldte områder i fængslet.

Advokaterne mener, det er et spørgsmål om sundhed.

New York er hårdt ramt af coronavirussen. Foto: JASON SZENES

Ifølge det amerikanske medie er der eksempler på forbrydere, der har fået lov til at afsone deres straf i privaten i stedet for bag tremmer.

Således har en dommer godkendt, at skattesnyderen Morris Zukerman kan løslades for at afsone sin straf derhjemme.

New York Post tilføjer, at man nogle steder har løsladt op mod 300 indsatte og placeret dem på hoteller ikke stedet.

Mediet har ligeledes valgt at offentliggøre navnene på nogle af de farlige forbrydere, som advokater ønsker ud af fængslet.

En af dem er 26-årige Frantz Petion. Han har været anklaget for at have voldtaget en 10-årig pige i hans soveværelse i 2018.

Læreren Jonathan Deutsch mener også, at virussen er farlig for ham. Han sidder bag tremmer, fordi han brugte Facebook til at finde små børn, der ville sende ham seksuelle billeder.

New York er så hårdt ramt af coronavirussen, at det tidligere på ugen kom frem, at man kører lig væk i lastbiler.