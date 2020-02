Yderligere to iranere er døde af Covid-19. Kuwait har konstateret otte smittede, der var ankommet fra Iran.

Dubai har indstillet alle fly til og fra Iran undtagen hovedstaden Teheran. Det meddeler en repræsentant for lufthavnen tirsdag.

Det midlertidige flystop skyldes frygten for coronavirus, der tirsdag har kostet yderligere to iranere livet.

I alt er 14 mennesker i Iran dermed døde af Covid-19, som er den sygdom, coronavirus kan føre til.

Mandag meddelte det iranske sundhedsministerium, at 61 mennesker er konstateret smittet med coronavirus i Iran.

Over hele landet har myndighederne aflyst koncerter og lukket skoler, universiteter og sportsanlæg i et forsøg på at stoppe smittespredningen.

I Kuwait er antallet af nye smittetilfælde steget til otte. Alle er mennesker, der er ankommet til landet fra Iran, skriver det kuwaitiske nyhedsbureau Kuna tirsdag.

Østaten Bahrain, som nu har konstateret to smittetilfælde, suspenderer alle fly til og fra Dubai indtil videre.

