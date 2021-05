Profitten fra vaccinen mod covid-19 har hjulpet mindst ni nye mennesker til at opnå milliardærstatus. Det siger kampagnegruppen The People's Vaccine Alliance i en udtalelse torsdag.

Gruppen beder om, at der bliver sat en stopper for de farmaceutiske firmaers »monopolagtige kontrol over vaccineteknologien«. Det skriver France 24.

»Mellem sig har de ni nye milliardærer en kombineret velstand på 118 milliarder kroner. Det er nok til at give befolkningen i lavindkomstlande den fulde vaccination 1,3 gange,« udtaler gruppen.

Gruppen, der kommer med udtalelsen, er et netværk af organisationer og aktivister, der kæmper for at stoppe for patenterne på vaccinen. Deres udregninger er baseret på Forbes' liste over verdens millionærer.

Her får indbyggere i Mexico vaccinen fra Kinas CanSino fabrik. Foto: DANIEL BECERRIL Vis mere Her får indbyggere i Mexico vaccinen fra Kinas CanSino fabrik. Foto: DANIEL BECERRIL

»Disse millionærer er det menneskelige ansigt på den store profit, de farmaceutiske firmaet laver, fordi de har et monopol på disse vacciner,« siger Anne Marriott fra Oxfam, der er en del af alliancen.

I top på listen over nye vaccinemillionærer er Modernas administrerende direktør, Stéphane Bancel, og hans kollega fra BioNTech Ugur Sahin.

Tre andre af de nye milliardærer er medstiftere af det kinesiske vaccinefirma CanSino Biologics.

Deres research kommer inden det globale G20-topmøde, der afholdes fredag. Der er et stigende krav fra flere sider om, at coronavaccinerne for en stund skal frigøres fra patentrettigheder.

Ugur Sahin (th.) og hans kone Oezlem Tuereci (tv.), er medstiftere af vaccinefabrikkken BioNTech. Her fremviser de en medalje, de har fået af Tyskland den 19 marts 2021. Foto: Andreas Gora / POOL Vis mere Ugur Sahin (th.) og hans kone Oezlem Tuereci (tv.), er medstiftere af vaccinefabrikkken BioNTech. Her fremviser de en medalje, de har fået af Tyskland den 19 marts 2021. Foto: Andreas Gora / POOL

De, der står for den holdning, siger, at det vil få produktionen i udviklingslandene til at stige dramatisk.

Både USA og paven står bag forslaget. I Paris talte præsident Emmanuel Macron også om at flytte disse begrænsninger, der sætter en lemper for produktionen af vacciner mod covid-19.

EU-Kommissionen sagde onsdag, at den vil være 'en konstruktiv stemme' i Verdenshandelsorganisationen for netop dette område.

»Flere tusinde mennesker dør hver eneste dag i Indien, så det er utrolig modbydeligt, at disse interesser fra ejerne af farmaceutindustrien kommer før det desperate behov for millioner af mennesker,« siger Heidi Chow, fra Global Justice Now, som har hjulpet med at analysere dataene bag de nye milliardærer.