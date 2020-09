Tyskland har oprettet en fond på 750 millioner euro (omkring 5,6 milliarder kroner) som støtte til udviklingen af vacciner.

Repræsentanter for Tysklands lægemiddelstyrelse, som har ansvaret for godkendelse af vacciner, siger, at de første godkendelser af covid-19-vacciner kan komme sidst i dette år eller i begyndelsen af 2021.

Klaus Cichutek, som leder Paul Ehrlich-instituttet, siger, at der ikke vil blive gået mindre grundigt til værks end normalt, når ansøgningerne om vaccinegodkendelser kommer.

- Vi ønsker en sikker og effektiv vaccine - ikke nødvendigvis den første vaccine, siger sundhedsminister Jens Spahn.

Tysklands forskningsminister, Anja Karliczek, siger samtidig, at forbundsrepublikken ikke vil tage nogen risikable genveje.

- Dette er en linje, som vi ikke vil afvige fra i Tyskland eller i Europa. Og jeg mener også, at alle lande bør gå sådan frem på globalt plan, siger hun.

Karliczek gentager også, hvad hun har sagt tidligere:

- Jeg venter ikke, at en vaccine vil være almindeligt tilgængelig, før vi kommer hen i midten af 2021.

Den tyske sundhedsminister, Jens Spahn, siger, at alle test af vacciner vil blive taget hele vejen igennem til fase 3.

Ministrene betoner også, at alle vaccinationer vil være fuldstændigt frivillige.

Spahn venter, at der vil ske vaccinationer i et omfang, så der opnås en flokimmunitet på 55-66 procent.

I Mainz arbejder medicinalvirksomheden BioNTech sammen med det amerikanske Pfizer om en vaccine, og koncernen vil modtage 375 millioner euro (omkring 2,8 milliarder kroner), mens CureVac vil få 252 millioner euro (op mod 1,9 milliard kroner).

En tredje koncern får også støtte, IDT Biologika.

Ifølge nyhedsbureauet AFP er der i øjeblikket ni vaccinekandidater, som er i de afsluttende fase 3-forsøg.

Medicinalselskabet AstraZeneca og Oxford University har genoptaget kliniske forsøg med deres vaccine mod coronavirus.

Det oplyste medicinalselskabet lørdag.

Fase 1 er de første forsøg på mennesker. Her er formålet at sikre, at produktet ikke giver alvorlige bivirkninger. Det bliver testet i lav dosis på en lille gruppe mennesker - cirka ti.

Fase 2 har til formål at undersøge, om der kan måles en positiv effekt af produktet, når det bliver brugt på mennesker. Her bliver produktet testet på en lidt større gruppe af mennesker - cirka 100.

I fase 3 bliver det undersøgt på en stor gruppe mennesker - typisk flere tusinde - om produktet har en tilstrækkelig effekt. Fase tre tager typisk to-tre år.

