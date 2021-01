Blev forslag fra EU-Kommissionen vedtaget i dag, ville ti lande gå fra rød til mørkerød, da mange er smittede.

EU-Kommissionen lægger op til at farve de medlemslande, hvor smitten med coronavirus er særlig udbredt, mørkerøde.

Hvis forslaget, som nu skal drøftes af EU-landene, blev vedtaget i dag, ville ti lande få den mørkerøde farve på kortet, som er baseret på tal fra EU-centret for sygdomsforebyggelse (ECDC).

Har et land registreret flere end 500 nye smittede ud af 100.000 de seneste to uger, farves landet mørkerødt.

Det gælder aktuelt ti lande. Cypern, Estland, Irland, Letland, Litauen, Malta, Portugal, Slovakiet, Slovenien og Sverige.

I dag bruges et kort, hvor rød markerer mange coronatilfælde. Alle EU-lande, undtagen Finland og Grækenland, er i dag røde.

For at minimere smitten med coronavirus foreslår EU-Kommissionen desuden, at der indføres krav om test for samtlige rejsende til EU.

Ikke-nødvendige rejser frarådes på det kraftigste, understreger EU-kommissær Ylva Johansson i en præsentation af forslaget mandag.

- For alle rejsende bør der være krav om test tidligst 72 timer før afrejse, siger Johansson.

Kommissæren siger, at EU-landene bør "tage særlige forholdsregler" for de tredjelande, hvor der er konstateret mutationer af virus.

Det kan være krav om selvisolering, karantæne og kontaktopsporing.

- Hvis det er en ikke-nødvendig rejse, så bør folk slet ikke komme her. Men hvis det er en vigtig rejse, så opfordrer vi medlemslandene til at opsætte særlige forholdsregler, siger Johansson.

/ritzau/