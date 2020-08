I alt er næsten 150 personer blevet testet positive for covid-19 i Cap d'Agde Naturist Village i Sydfrankrig.

Verdens største nudistresort i det sydlige Frankrig er blevet ramt af et stort udbrud af coronavirus, hvor næsten 150 personer er blevet testet positive.

Det oplyser lokale myndigheder søndag ifølge CNN.

Sundhedsmyndighederne i Frankrigs Occitanie-region melder, at 95 personer er blevet testet positive for covid-19, mens de boede i Cap d'Agde Naturist Village på den franske middelhavskyst ikke langt fra byen Montpellier.

Yderligere 50 personer er blevet testet positive efter at være vendt hjem fra resortet.

Sundhedsmyndighederne har opdaget udbruddet, fordi de i sidste uge foretog tre dages test for covid-19 på nudistresortet.

Ifølge The Guardian sagde de lokale myndigheder søndag, at tallene er "meget bekymrende".

Det skyldes især, at smittespredningen på nudistresortet er fire gange højere end i selve landsbyen, hvor resortet ligger.

Cap d'Agde Naturist Village bliver nogle gange også kaldt for "den nøgne by". Det er verdens største resort, hvor det er valgfrit for gæsterne, om de vil bruge badetøj eller ej.

Ifølge CNN besøger op mod 40.000 mennesker om dagen stedet i højsæsonen.

Gæster i Cap d'Agde Naturist Village kan vælge at være nøgne eller ej, lige hvor de har lyst til. Det gælder både i restauranter, på postkontoret, i banken eller på resortets sejlbåde.

Eneste undtagelse er på resortets store offentlige strand, hvor nøgenhed er påkrævet. Det gælder også for gæster, der ikke bor på resortet.

Ifølge CNN er det ikke første gang, at nudister giver anledning til bekymring under pandemien.

Sidst i marts måtte politiet i Tjekkiet udstede en advarsel, efter at flere havde klaget over, at en gruppe nudister slikkede sol uden ansigtsmasker på i den lille by Lázne Bohdanec øst for Prag.

Dengang oplyste politiet i en meddelelse ifølge CNN, at folk gerne må forsamle sig uden tøj på, så længe de stadig husker ansigtsmasken og at holde afstand.

/ritzau/