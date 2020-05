En både tragisk og utrolig historie fra Storbritannien vækker lige nu opsigt uden for landets grænser.

Den handler om den blot 47-årige Belly Mujinga, der i begyndelsen af april døde af coronavirus.

Men det er ikke blot den britiske transportmedarbejders forholdsvis unge alder, når det kommer til at dø af den frygtede sygdom, der er usædvanlig.

Det er desværre også den måde, både hun og en kollega blev smittet med sygdommen.

Belly Mujinga fotograferet med sin 11-årige datter. Foto: Privatfoto Vis mere Belly Mujinga fotograferet med sin 11-årige datter. Foto: Privatfoto

Belly Mujinga arbejdede som billetsælger på Victoria Station midt i London, da hun 22. marts blev angrebet af en fremmed mand.

Han spurgte hende, hvad hun lavede på stationen.

»Hun forklarede, at hun arbejdede, og så sagde manden, at han havde virusset og spyttede på hende,« fortæller Bellys mand Lusamba Gode Katalay til tv-stationen BBC.

Den fremmede mand spyttede også på en kollega, som arbejdede sammen med Belly Mujinga.

Begge kvinder blev syge, og 11 dage senere blev Mujinga indlagt på sygehuset.

Hun blev lagt i respirator, men døde bare tre dage senere.

»Hun var et godt menneske, en god mor og en god kone. Hun var en omsorgsfuld person, så kunne lide alle,« siger hendes ægtemand.

De britiske myndigheder har nu startet en efterforskning for at finde frem til manden, som spyttede på de to kvinder, skriver avisen The Telegraph.

A few of you have asked if there is a fundraiser for #BellyMujinga's funeral expenses and for her family - there is a link to one here if you'd be able to give or share: https://t.co/OzDKHQtfTC — Musa Okwonga (@Okwonga) May 12, 2020

Politiet beder også offentligheden om hjælp til at finde den pågældende, men på nuværende tidspunkt er der ingen mistænkte i sagen.

Den 47-årige kvinde havde i forvejen vejrtrækningsproblemer, og havde derfor bedt sin arbejdsgiver om at blive fritaget for at arbejde ude på 'gulvet' på stationen, hvor hun var mere udsat for smitte.

Transportarbejdernes fagforening er nu ved at undersøge, hvorfor Mujinga ikke blev placeret i en billetluge i stedet.

The Telegraph har talt med den afdøde kvindes kusine, som fortæller, at begge kvinder blev sendt tilbage på arbejde efter spytte-episoden.

En kollega, som overværede hændelsen, siger, at de bad om ikke at blive sendt tilbage, fordi de følte sig i fare. Alligevel blev de sendt tilbage - uden nogen form for værnemidler.

»Vi fik besked på, at vi ikke fik lov til at tage ansigtsmasker på.«

Overfaldet på kvinderne skete på et tidspunkt, hvor de ansatte ikke havde påbud om at bruge beskyttelsesudstyr.

»Vi har jævnligt informeret vores ansatte om, at de skal vaske hænder og holde social distance i den grad, det er muligt, når de arbejder,« siger en talskvinde for deres arbejdsgiver i transportvirksomheden Govia.