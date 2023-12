Seniorforsker foretrækker den mere lempelige coronastrategi, som Sverige valgte, frem for den norske.

Hvert dødsfald, der blev forebygget i Norge under coronapandemien, kostede 12 millioner euro. Det svarer til knap 90 millioner danske kroner.

Sådan lyder en konklusion i et studie lavet af norske og svenske forskere. Studiet er publiceret i tidsskriftet Journal of Infection and Public Health.

Norges strategi indebar mere restriktive tiltag end Sveriges under pandemien.

I studiet konkluderes det, at den norske coronastrategi reddede 2025 liv, og at Sverige havde en højere dødelighed efter 30 måneder med pandemien. Mere præcist var den omkring 30 procent højere.

Alligevel mener seniorforsker Per-Henrik Zahl ved det norske Folkehelseinstituttet, at Sverige valgte den bedste vej.

- Jeg havde ikke en mening om, hvad der var bedst dengang, men når man regner det ud bagefter og ser på konsekvenserne, vil jeg sige, at Sverige kom godt ud af det, siger han til det norske nyhedsbureau NTB.

I studiet sammenligner forskerne dødstal i Sverige og Norge mellem 2020 og 2022.

De forskellige strategier resulterede i høje dødstal i Sverige i foråret 2020 og mellem december 2020 og januar 2021.

Zahl havde dog alligevel hellere valgt den svenske strategi. I Norge steg dødstal, da der blev lempet på tiltag og restriktioner.

- Vi må heller ikke glemme, at det handler om meget mere end kroner og øre, siger forskeren.

- I Norge var det især børn og unge, der blev ramt, da de ikke måtte gå i børnehaver, skoler og fritidstilbud. Det påvirkede både deres mentale sundhed og indlæring.

Studiet er gennemført af forskere fra det norske Folkehelseinstituttet og Sveriges Statistiska Centralbyrån,

Studiet blev først omtalt i det norske medie Aftenposten.

/ritzau/NTB