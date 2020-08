De seneste måneder er det samlede smittetal steget hastigt sammenlignet med begyndelsen af pandemien.

Over 22 millioner mennesker er på verdensplan blevet registreret som smittede med coronavirus.

Det viser Johns Hopkins Universitys løbende opgørelse kort efter klokken 03.00 natten til onsdag dansk tid.

De 21 millioner blev passeret fredag aften dansk tid.

Det har således taget lidt over fire døgn for yderligere en million mennesker at blive registreret som smittede.

Tallet inkluderer både aktive smittetilfælde og raskmeldte. Over 14 millioner mennesker er blevet meldt raske efter coronasmitte ifølge opgørelsen.

Sammenlignet med begyndelsen af pandemien er smittetallet de seneste måneder steget hastigt.

Det første smittetilfælde med coronavirus blev bekræftet i Kina i begyndelsen af januar, og først tre måneder efter ramte det globale smittetal en million.

De seneste måneder har det imidlertid taget under en uge for det samlede smittetal at passere den næste million.

Mens pandemien raser, er vaccinekapløbet for alvor i gang.

Onsdag melder Australien således, at man har indgået en forhåndsaftale med medicinalproducenten AstraZeneca.

Aftalen vil sikre doser til hele landets befolkning på 25 millioner, hvis vaccinen viser sig at have en effekt og være sikker, lyder det.

Premierminister Scott Morrison siger til Channel 7 ifølge dpa, at han håber, at vaccinen er klar til at blive rullet ud tidligt i 2021.

Hvis vi kan få den færdig tidligere end det, så gør vi det, siger han.

AstraZenecas vaccinebud ses ifølge Reuters som en global frontløber i kapløbet, men en række kandidater er aktuelt under udvikling.

Blandt andet Tyskland, Frankrig, Italien, Holland, Storbritannien og USA har allerede indgået aftaler om at købe doser af vacciner, som er under udvikling, såfremt de bliver godkendt.

Verdenssundhedsorganisationen har dog sendt en opsang ud til lande, som tænker for meget på sig selv under coronapandemien.

For mange sætter nemlig egne interesser over andres, hvilket kan skabe mangelsituationer, lyder kritikken.

/ritzau/