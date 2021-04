En coronasmittet mand har modtaget en bøde på 20.000 kroner af norsk politi for at bryde sin isolation ad flere omgange.

Det skriver Tv2.no.

Det norske politi i Sør-Vest distriktet skriver på sin Facebook-side, at manden havde rejst fra udlandet til Norge.

Det fremgår ikke, hvilken nationalitet manden havde.

En coronasmittet mand var tilsyneladende ligeglad med andre, og brød sin isolation for at handle ind. Foto: Politiets nettpatrulije - Sør-Vest Vis mere En coronasmittet mand var tilsyneladende ligeglad med andre, og brød sin isolation for at handle ind. Foto: Politiets nettpatrulije - Sør-Vest

Han blev testet positiv i lufthavnen og igen senere et andet sted i landet.

Alligevel valgte manden altså at handle ind flere steder, selvom han havde pligt til at isolere sig for at undgå at sprede smitte.



Politiet fandt frem til manden via et tip, som de fik tilbage i februar.



De skriver på Facebook, at manden har udgjort en smittefare.