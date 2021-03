Premierminister Draghi taler til italienerne, mens smittetallene for covid-19 tager til.

Smitten med covid-19 stiger i Italien, og den nye premierminister, Mario Draghi, forbereder en tale til italienerne mandag.

Talen holdes egentlig i anledning af Kvindernes Internationale Kampdag, men han ventes også at komme ind på de stigende smittetal.

Draghi har ikke talt offentligt siden den 17. februar, da han talte i parlamentet.

Han blev premierminister den 13. februar.

Det er ikke klart, om premierministeren i sin tale vil komme med nye tiltag for at bremse smittefarlige coronavarianter.

Italien har et coronasystem i fire farver. Det er hvid, gul, orange og rød.

Hvid er området med mindst smitte, rødt er værst.

I et givent område ændres restriktionerne efter hvilken farve, regionen placeres i. Ændringerne sker i øjeblikket på ugebasis.

Italienske aviser skriver søndag, at regeringen overvejer automatisk at indføre rød i områder, hvor der er 250 smittede per 100.000 indbyggere.

Avisen La Repubblica skriver, at en overvejelse i regeringen også er, at hele landet fra midten af maj farves rød i tre eller fire uger.

- Den anden bølge er aldrig stoppet. Vi ser, at der er stor spredning, og det kan få os til at indføre stadig mere restriktive tiltag, siger sundhedsminister Roberto Speranza til avisen Il Corriere della Sera.

På et spørgsmål om, hvorvidt regeringen vil indføre nationale nedlukninger i det mindste i weekenden med strengere udgangsforbud, svarer ministeren:

- Det er klart, at vi overvåger den epidemiologiske situation og vedtager tiltag i lyset af mutationerne.

/ritzau/Reuters