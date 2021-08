»Jeg er vred over de tragiske scener, der udspiller sig endnu en gang.«

Sådan lyder det fra en læge på en amerikansk intensivafdeling i en personlig fortælling om det voldsomme drama, som i disse dage er ved at udrulle sig selv i USA.

Bedst som man troede, at coronavirus havde sluppet sit tag i den amerikanske befolkning, som vaccinenålene blev indført i folks arme, begyndte kurven at vende.

I slutningen af juni var der flere dage, hvor det samlede antal smittede lå under 10.000 i hele USA. Delstaterne begyndte at åbne op, indlæggelserne raslede ned, og verden begyndte at synes normal igen.

Men så begyndte to fænomener med dødelig effekt at slå igennem.

Og 6. august var der mere end 168.000 smittede på et døgn.

Det første fænomen var den ekstremt smitsome deltavariant, som nu er den dominerende i USA.

Det andet fænomen var den modstand mod vaccine i USA, som i flere delstater betyder, at store dele af befolkningen ganske enkelt har fravalgt at få et skud med Moderna, Pfizer eller Johnson & Johnson.

Sådan så det amerikanske sundhedsvæsens landskort over smitte ud 1. juli 2021. En masse gult og blåt. Foto: CDC

Og det kan mærkes på landets intensivafdelinger, hvor uvaccinerede amerikanere begynder at hobe sig op.

Derfor har flere dødtrætte læger valgt at råbe op. For det behøvede ikke være sådan:

»Jeg kan ganske enkelt forstå, hvordan nogen kan se på de sidste måneder af pandemien – mere end 600.000 døde i USA og over fire millioner på verdensplan – og stadig ikke tro, det er ægte eller tage det alvorligt. Men den ulykkelige sandhed er, folk ikke tager det alvorligt,« lyder det fra den amerikanske læge Thanh Neville fra University California Los Angeles i en klumme i Huffington Post.

Her forklarer hun, hvordan hun og kollegaerne i 18 måneder har kæmpet for at redde menneskeliv under coronapandemien.

Mantraet var, at 'corona ikke måtte vinde'.

Længe kæmpede de en kamp, hvor de hang i med neglene.

Udmattede og med afsavn fra ikke at se deres kære og med deres eget liv på spil kunne de langt om længe se et lys for enden af coronatunnelen, da vaccinerne begyndte at blive udrullet.

Men nu er det håb erstattet af vrede, frustration og fortvivlelse.

1. august er store dele af det amerikanske landkort farvet helt i rød, da smittet er steget voldsomt. Foto: CDC

»Jeg er vred over de tragiske scener, der udspiller sig endnu en gang, men denne gang er intensivafdelingerne primært fyldt med patienter, der har valgt ikke at blive vaccineret,« skriver Thanh Neville.

Hun fortæller efterfølgende om, hvordan mange af hendes patienter er vaccineskeptikere, der er blevet fyldt med løgn.

»Jeg er vred over, at det tager mig en time at forklare en antivaxer (vaccinemodstander, red.) fyldt med misinformation, at det ikke er intubationen, der 'slår patienter ihjel', og at deres ønske om brystkompressioner uden intubation ved hjertestop ikke giver mening,« forklarer hun og fortsætter.

»Jeg er vred over de personer, som nægter at gå med mundbind, når de skal ud og handle ind i 30 minutter om ugen, mens jeg har brugt mundbind i hovedparten af de seneste 18 måneder.«

Dr. Thanh Neville fra UCLA. Foto: THANH NEVILLE, M.D., M.S.H.S.

Doktor Thanh Nevilles vrede er delvist rettet mod personer, som endnu ikke har fået taget sig sammen til at blive vaccineret af ren slendrian.

Det gør sig ofte gældende i de sydlige delstater. Og over de seneste to uger har delstater som Florida, Louisiana, Mississippi og Alabama set en fordobling af nye daglige tilfælde.

Langt de fleste af dem uvaccinerede personer.

Den markante stigning de seneste måneder har da også fået toppolitikere til at opfordre befolkningen til at få vaccinen.

Det gælder både præsident Joe Biden og vicepræsident Kamala Harris. Men også på den anden fløj i amerikansk politik – som har set mange vaccineskeptikere – har tonen fået en mere mild lyd, når det kommer til vaccine.

Blandt andet har den republikanske leder i Senatet, Mitch McConnell, været ude at opfordre amerikanerne til at få vaccinen, som er gratis og bredt tilgængelig. Det samme gør sig gældende på Fox News, hvor populære værter som Tucker Carlson og Sean Hannity har vendt på en tallerken og er begyndt at opfordre deres seere til at få deres stik.

De store problemer angående misinformation omkring vacciner fik Dr. Rob Davidson fra delstaten Michigan til at komme med en noget usædvanlig bøn direkte på CNN.

Han mener, den dramatiske udvikling i USA kunne vendes:

»Hvis bare folk ville slukke for Fox, slukke deres andre tv-kanaler, slukke for Facebook og bare tale med deres læge,« sagde han.