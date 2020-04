Den britiske premierminister er fortsat indlagt med coronavirus. Han takker sine læger for utrolig behandling.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, er begyndt at kunne gå korte ture.

Det fortæller en talsperson fra Johnsons kontor i Downing Street ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Torsdag kunne den coronasmittede premierminister forlade intensivafdelingen på St. Thomas-hospitalet i London. Han er dog stadig indlagt på hospitalet.

De korte gåture er en del af den behandling, han modtager på hospitalet.

- Premierministeren har været i stand til at gå korte ture imellem perioder med ro, som en del af den behandling han får.

- Han (Boris Johnson, red.) har talt med sine læger og takket hele lægestaben for den utrolige behandling, han har fået, siger talspersonen ifølge Reuters,

Den 27. marts meddelte Johnson, som den første regeringschef i verden, at han var smittet med coronavirus. På det tidspunkt oplyste hans stab, at han havde milde symptomer.

Om aftenen 5. april var Johnsons tilstand forværret, og han blev derfor indlagt som et "forsigtighedstiltag", lød det fra hans folk i Downing Street.

Der var ikke tale om en akut indlæggelse, men Johnsons egen læge havde ment, at det var bedst, at han blev indlagt for at få taget flere prøver.

Om aftenen 6. april blev han så overflyttet til intensivafdelingen, da hans tilstand igen blev forværret. Ifølge avisen The Times havde premierministeren svært ved at trække vejret og fik ilt.

Udenrigsminister Dominic Raab vikarierer i øjeblikket på premierministerposten, imens Johnson er indlagt.

Storbritannien er ganske hårdt ramt af coronavirus. Bare i løbet af det senete døgn har landet registreret yderligere 980 dødsfald relateret til coronavirus.

Det er den hidtil største stigning i antallet af nye dødsfald på et døgn.

I alt har 8958 coronasmittede personer i Storbritannien mistet livet.

866 af de nye dødsfald er registreret i England.

/ritzau/