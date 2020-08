Myndighederne havde nedlagt forbud mod demonstration mod coronarestriktioner. Domstol har nu ophævet forbud.

Tusindvis af mennesker ventes lørdag at indtage gaderne i Berlin, hvor der er planlagt en stor demonstration mod de restriktioner, der er indført for at bremse spredningen af coronavirus.

Det står klart, efter at en tysk domstol sent fredag aften ophævede et forbud mod den planlagte demonstration.

Tidligere på ugen valgte myndighederne at forbyde den planlagte demonstration.

Indenrigsminister i delstaten Berlin Andras Geisel sagde ved den lejlighed, at han var bekymret for, at demonstranterne ville overtræde restriktionerne.

Arrangørerne af protesten valgte derefter at appellere forbuddet.

Sent fredag aften oplyste en talsmand for en forvaltningsdomstol i Berlin dog, at der er givet grønt lys til demonstrationen.

Det fik politiet i Berlin til at anke domstolens afgørelse. Den anke blev tidligt lørdag morgen afvist ved en anden og højere domstol.

På et pressemøde fredag aften sagde byens politichef, Barbara Slowik, at demonstrationen vil blive stoppet "meget hurtigt", hvis ikke deltagerne overholder reglerne.

Hun vurderer, at omkring 30.000 mennesker vil deltage i protesten.

Omkring 3000 politibetjente vil lørdag blive indsat i forbindelse med demonstrationen.

En tilsvarende demonstration af de samme arrangører blev afbrudt tidligere på måneden.

Politiet valgte dengang at gribe ind, fordi mange deltagere ikke bar masker eller holdt den påkrævede afstand til hinanden.

Det er den Stuttgart-baserede organisation Querdenken 711, der står bag protesten.

Michael Ballweg, talsmand for organisationen, glæder sig over domstolens afgørelse.

- Dette er en succes for vores grundlæggende rettigheder, siger han i en video lagt på YouTube.

/ritzau/dpa