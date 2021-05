Frankrigs regering estimerer, at budgetunderskuddet i år bliver større end ventet. Coronatiltag bidrager.

Frankrigs budgetunderskud i 2021 kommer til at blive større end hidtil ventet.

Det siger Olivier Dussopt, der er fransk minister for offentlige regnskaber, ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

Nu ventes budgetunderskuddet at blive 220 milliarder euro. Det svarer til mere end 1600 milliarder danske kroner.

Sammenlignet med et tidligere estimat er det en stigning på cirka 47 milliarder euro. Det er altså en stor stigning i forhold til det oprindelige estimat.

Endnu er det usikkert, hvad ændringen kommer til at få af betydning for, hvor stor en procentdel budgetunderskuddet vil udgøre af landets bruttonationalprodukt, bnp.

Ved det tidligere estimat var forventningen, at budgetunderskuddet ville udgøre ni procent af bnp. Det ville i så fald have været det højeste siden Anden Verdenskrig.

Ifølge Olivier Dussopt er stigningen et resultat af "støttende foranstaltninger, som den franske regering fortsætter med at bruge for at understøtte genopretningen".

Ligesom i Danmark har politikerne i Frankrig under coronakrisen brugt store summer på at holde hånden under virksomheder og arbejdspladser.

Blandt andet har den franske stat lånt store beløb for at kunne yde økonomisk støtte til hjemsendte medarbejdere og virksomheder, der har haft svært ved at få pengene til at gå op under krisen.

Frankrig har indtil videre oplevet tre nationale nedlukninger grundet corona, og den seneste begyndte man at lempe på i dette forår.

I et tidligere interview med AFP har Olivier Dussopt sagt, at coronapandemien ventes at komme til at koste den franske stat omkring 425 milliarder euro set over en treårig periode. Det er cirka 3160 milliarder danske kroner.

Konkret ventes pandemien i 2020 at koste landet 158 milliarder euro, 171 milliarder euro i 2021 og 96 milliarder euro i 2022.

/ritzau/