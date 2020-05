Cyklon har fremtvunget masseevakueringer til katastrofecentre med coronabeskyttelse.

Millioner af mennesker evakueres fra områder i Indien og Bangladesh, der trues af en af de værste cykloner i en årrække. Evakueringerne kompliceres af faren for udbredelse af coronasmitte i de to lande.

Cyklonen Amphan menes at gå ind over det østlige Indien og Bangladesh onsdag med vindstød på op til 185 kilometer i timen. Under uvejret ventes meterhøje bølger at slå ind over kystområderne.

I Indien er der i dag over 100.000 bekræftede coronasmittede og smitteudbredelsen synes at tage til. 3163 er døde med coronavirus. Antallet af nye tilfælde er dagligt på over 4000.

I Bangladesh er antallet af bekræftede coronatilfælde knap 24.000. Omkring 350 er døde med coronavirus.

Myndighederne i Bangladesh frygter, at det bliver den kraftigste cyklon i regionen, siden cyklonen Sidr i 2007 trak et spor af død og ødelæggelse hen over landet. Omkring 3500 omkom - mest på grund af havvand, der skyllede ind over landet.

- Vi vil forsøge at evakuere op mod 2,2 millioner mennesker og holde antallet af dræbte og kvæstede på nul, siger en viceminister, Enamur Rahman, som har ansvaret for katastrofeberedskabet.

Han siger, at der på grund af coronapandemien er bygget dobbelt så mange beskyttelsesrum som normalt mod uvejret. Mange skoler er blevet beskyttelsescentre, og det er obligatorisk at bære ansigtsmasker.

Mange indbyggere kommer til at stå i et dilemma, hvor de skal beslutte, om de vil blive på deres nuværende karantænested eller søge til måske overfyldte evakueringscentre.

Cyklonen nærmer sig landet, på et tidspunkt hvor mange har mistet deres indkomst og trækker på deres reserver som følge af coronapandemien.

I Indien er bygninger, som var tiltænkt folk i coronakarantæne, også ved at blive omdannet til nødlejre for evakuerede.

- Vi har kun omkring seks timer til at evakuere mennesker fra deres hjem, og vi skal samtidig hele tiden tænke på at holde afstand.

- Cyklonen kan jævne tusindvis af huse med jorden og ødelægge afgrøderne i store områder, siger SG Rai fra Indiens officielle katastrofeberedskab.

Over 200.000 er evakueret fra Indiens kystområder.

/ritzau/AFP