Boris Johnsons tilstand er forværret mandag eftermiddag. Udenrigsminister vikarierer som premierminister.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, som er indlagt på et hospital i London med Covid-19, er flyttet til intensiv afdeling.

Det oplyser hans kontor i Downing Street mandag aften ifølge tv-stationen BBC.

- I løbet af eftermiddagen i dag forværredes premierministerens tilstand. Efter råd fra hans læger er han flyttet til hospitalets intensivafdeling, meddeler Downing Street.

Udenrigsminister Dominic Raab vikarierer på premierministerposten, så længe Johnson er indlagt, lyder det videre i meddelelsen.

Johnson blev testet positiv for smitte med coronavirus for 10 dage siden. På det tidspunkt oplyste hans stab, at han havde milde symptomer.

Søndag blev han bragt til St. Thomas-hospitalet i London, hvor lægerne altså nu har overført ham til intensivafdelingen.

Hans kontor i Downing Street sagde søndag, at der ikke var tale om en akut indlæggelse, men at Johnsons egen læge havde ment, at det var bedst, at han blev indlagt for at få taget flere prøver.

/ritzau/