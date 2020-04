I Italien er kurven knækket for coronarelaterede dødsfald. Nu lufter premierminister plan for genåbning.

Italien forventer at kunne indlede en gradvis genåbning af samfundet den 4. maj.

Det skriver premierminister Giuseppe Conte i et opslag på Facebook.

Italien er et af de lande, der har været absolut hårdest ramt under den globale coronapandemi.

Foreløbig er der registreret flere end 24.000 dødsfald blandt coronapatienter i landet.

I Italien har der været indført skrappe restriktioner, siden coronavirusset brød ud i landet.

De strenge foranstaltninger, der er blevet indført for at bremse smittespredningen, udløber 3. maj. Herefter venter regeringen at lempe nogle af restriktionerne, skriver Giuseppe Conte i sit opslag.

- Inden udgangen af denne uge forventer jeg at kunne oplyse jer om en plan og forklare detaljerne. En realistisk forudsigelse er, at planen vil blive implementeret fra 4. maj, skriver han.

Det er endnu uvist, hvilke dele af samfundet, der først vil blive genåbnet. Premierministeren understreger dog, at de kommende lempelser vil ske på nationalt plan.

Han understreger dog, at regeringen vil tage alle forbehold for at sikre befolkningen mod endnu en opblusning af epidemien.

- Vi må ikke tage impulsive beslutninger for at føje folket eller for at tilfredsstille krav fra enkelte sektorer, virksomheder eller regioner, skriver Giuseppe Conte.

- Vi må gentænke måden, vi arbejder på, finde nye måder at transportere os og lave nye regler for kommercielle aktiviteter.

De daglige dødstal har i Italien toppet på over 900, da epidemien var på sit højeste i landet. Det seneste dage har niveauet ligget på 500-600.

Mandag kunne de italienske sundhedsmyndigheder for første gang siden februar konstatere et fald i det samlede antal personer, der er smittet med coronavirus.

Også antallet af personer, der modtager intensiv behandling, faldt til det laveste niveau i en måned, skriver nyhedsbureauet AFP.

/ritzau/