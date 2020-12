Det er efterhånden velkendt, at mange risikerer at miste smags- og lugtesansen midlertidigt, når de har haft corona.

Nu rapporterer en britisk øre-næse-halslæge dog om et andet senfølge, som han selv kalder 'meget mærkværdigt og unikt'.

Ifølge medier såsom Sky News og The Sun fortæller lægen ved navn Nirmal Kumar, at han har oplevet flere coronapatienter, som melder, at de ikke har mistet lugtesansen, men at de derimod har fået en ændret lugtesans.

En ændret lugtesans, som betyder, at de er begyndt konstant at lugte en voldsom stank af fisk og svovl.

Nirmal Kumar er ikke en hvilken som helst læge.

Han var en af de første læger i verden til at identificere tab af lugtesans som senfølge af corona.

Han opfordrede blandt andet Sundhesstyrelsen i Storbritannien til at tilføje det til deres retningslinjer, flere måneder før det officielt blev tilføjet. Derfor vækker det opsigt, at han nu beretter om nye senfølger.

Til Sky News siger ham, at adskillige patienter oplever 'hallucinationer af lugtesansen', hvilket medfører, at deres lugtesans er 'forvrænget' og 'mest af alt ubehagelig'.

Nirmal Kumar tilføjer, at ændringen af lugtesansen 'mindsker patienternes livskvalitet'.

For nogle patienter varer senfølgerne i månedsvis.

En af dem, der har lidt længe, er 24-årige Daniel Saveski fra London. Han blev smittet i marts, og to uger efter mistede han både smags- og lugtesansen. Ingen af de to ting er kommet tilbage endnu.

»Jeg kan ikke længere nyde mad, og det er en smule deprimerende heller ikke at kunne lugte den,« siger han til Sky News.