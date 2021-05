De står tæt sammen. Og danser. Og synger. Og drikker. Og morer sig.

Og så er løjerne tilsyneladende også skyld i det største coronasmitteudbrud nogensinde i den norske by Ålesund.

For ifølge Dagbladet har de norske myndigheder sporet mere end 100 positive tilfælde tilbage til baren Toldboden – og specifikt til dagene 16.-17. april, hvor der blev festet igennem på stedet.

Beværtningen har selv bekræftet, at der var mere end 1.200 gæster de pågældende dage, og en 18 sekunder lang video, der tydelig viser den løsslupne stemning, har floreret på sociale medier. Det er den, du kan se uddrag fra øverst i artiklen

Vidner til festlighederne på Toldboden har tidligere fortalt til NRK, at gæsterne sad tæt, og at der for manges vedkommende kun blev serveret alkohol og ikke mad, som restriktionerne ellers foreskriver.

Toldboden er nu lukket og politianmeldt for brud på smitteværnsrestriktionerne.

»Vi har aldrig før haft så mange smittede i Ålesund. Hovedsagelig er det fra smitteveje, der fører tilbage til Toldboden,« har borgmester Eva Vinje Aurdal sagt om sagen:

»Videoen viser alvorlige brud på reglerne. Det hjælper ikke at vedtage tiltag, hvis de ikke bliver fulgt.«

Toldboden ligger i havneområdet i Ålesund.

Borgmesteren har også fortalt, at kommunen er blevet kontaktet med mange »urovækkende« meldinger om det, der skete på baren midt i april.

Politiet gransker ligeledes den video, der har floreret på sociale medier.

»Vi er i gang med at kortlægge, hvad der er sket, og hvem der var til stede. Vi er også i gang med de første afhøringer,« siger politiadvokat Mathias Häber fra det lokale politi i området.

Toldboden selv har ikke villet udtale sig til nogen medier. Baren har tidligere sendt en kortfattet skriftlig meddelelse ud på deres Facebook-side (som siden er blevet lukket):

Der blev festet på Toldboden. Foto: Uddrag fra video

'Vi på Toldboden er meget kede af den belastning, vi har påført vores kunder i forbindelse med udbruddet i weekenden (midt i april, red.). Det er en erfaring, vi gerne ville have været foruden,' lyder det om episoden, hvor også mange ansatte angiveligt har været smittet.

Som en krølle på historien har Toldboden netop fået nye ejere, der har overtaget stedet 3. maj. Derfor vil der under alle omstændigheder ikke foreløbig kunne komme gæster på den omstridte bar,

»Nu skal der pudses op, rives ned og bygges om,« siger en af de nye ejere, Ante Giskeødegaard, til det lokale site Bypatrioten.

Han ønsker ikke at kommentere på alt det, der er sket i april. I stedet vil han kun se frem mod den nye åbningsdato, der hedder 1. september.