Ifølge Irlands centralbank kan arbejdsløsheden stige til 25 procent fra 4,8 procent i begyndelsen af krisen.

Konsekvenserne af coronaviruspandemien for den irske økonomi kan være større end konsekvenserne af finanskrisen, der bragte landet på randen af bankerot for et årti siden.

Det oplyser Irlands centralbank natten til fredag.

Centralbanken vurderer, at Irlands bruttonationalprodukt (bnp) kan falde med 8,3 procent i 2020, hvis de nuværende restriktioner i landet varer i tre måneder.

Irland, hvis økonomi sidste år voksede med 5,5 procent, beordrede for en uge siden sine borgere til at blive hjemme indtil mindst 12. april. Det sker for at bremse spredningen af virussmitten.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Irland har gradvist indført restriktioner i landet siden midten af marts.

Centralbanken forventer, at arbejdsløsheden vil stige til 25 procent i indeværende kvartal fra 4,8 procent i begyndelsen af pandemien. Ved udgangen af året kan arbejdsløsheden falde til 12,6 procent.

Det vurderer Mark Cassidy, der er leder af centralbankens afdeling for økonomi og statistik.

Der er sket en markant stigning i antallet af irere, der har ansøgt om hjælp fra staten, siden Irlands regering indførte foranstaltninger for at begrænse smittespredningen.

Således får 513.350 personer nu en eller anden form for støtte i Irland. Det svarer til en femtedel af arbejdsstyrken, viste data torsdag.

Og situationen kan forværres yderligere, hvis ikke folkesundheden forbedres hurtigt i løbet af de kommende måneder. Flere virksomheder kan blive tvunget til at lukke, og der kan ske flere permanente jobtab, påpeger Mark Cassidy.

- Hvis restriktionerne er på plads i mere end tre måneder, vil de økonomiske konsekvenser blive værre. Jo længere, virksomhederne holder lukket, jo vanskeligere er det for de virksomheder, der har det svært, at overleve, siger han i et konferenceopkald ifølge Reuters.

Det er langt fra kun i Irland, at coronakrisen har sat sine dybe spor i økonomien og ført til større arbejdsløshed.

På bare to uger har omkring ti millioner amerikanere meldt sig ledige. I den forgangne uge var der i USA hele 6,6 millioner nytilmeldte ledige, som søgte om arbejdsløshedsunderstøttelse.

Det skrev The Washington Post torsdag.

Årsagen er, at samfundet og økonomien nærmest fra den ene dag til den anden lukkede ned som følge af virusudbruddet.

/ritzau/