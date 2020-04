De brancher, der var hårdest ramt af coronavirus, var turist- og hotelindustrien samt detailhandlen.

Den amerikanske økonomi fik en regulær mavepuster i april på grund af coronapandemien.

Det fremgår af den periodiske udgivelse Beige Book fra den amerikanske centralbank, onsdag.

- På grund af Covid-19 trak økonomien sig kraftigt og pludseligt sammen i alle regioner, lyder det i Beige Book.

USA har været hårdt ramt af coronavirus, hvilket også har fået de amerikanske myndigheder til at lukke dele af samfundet ned. Tvangslukninger og reglerne om at holde afstand er gået hårdest ud over brancherne, der beskæftiger sig med fritid og turisme, fremgår det.

De samme brancher var også ramt af massefyringer.

Det scenarie bekræfter jobtallene fra USA. De seneste tre uger har knap 16 millioner amerikanere meldt sig ledige.

Selv om de brancher havde oplevet det største antal af fyringer, berettede flere af distrikterne om, at fyringer var bredt funderet på alle brancher.

Samtidig var detailhandlen hårdt ramt på nær efterspørgslen efter såkaldt nødvendige varer.

USA har ligesom de fleste lande i verden, der kæmper med coronavirus oplevede stigende efterspørgsel efter værnemidler. Det var også efter fødevarer, medicinsk udstyr og lægemidler, at efterspørgslen var stor, fremgår det.

Beige Book er en samling af anekdotiske indberetninger fra den amerikanske centralbank, Federal Reserves, 12 distrikter i USA. I onsdagens udgave var der indsamlet indberetninger frem til og med den 6. april.

/ritzau/