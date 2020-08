Fortsætter eller forværres pandemien, kan endnu flere ende i ekstrem fattigdom, advarer Verdensbankens chef.

Op mod 100 millioner personer kan blive sendt ud i ekstrem fattigdom på grund af coronakrisen.

Det vurderer David Malpass, der er præsident for Verdensbanken, som arbejder for at bekæmpe fattigdom.

Ekstrem fattigdom defineres som en indkomst på under 1,90 dollar om dagen - svarende til omkring 12 kroner.

Tidligere var det organisationens vurdering, at 60 millioner kunne ende i ekstrem fattigdom efter krisen.

Nu skønnes det til at være mellem 70 og 100 millioner. Og Malpass advarer om, at det "kan blive endnu højere", hvis pandemien forværres eller fortsætter.

Verdensbanken er baseret i Washington D.C. og yder blandt andet lån til udviklingsprojekter.

/ritzau/AFP