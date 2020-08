Fortsætter eller forværres pandemien, kan endnu flere ende i ekstrem fattigdom, advarer Verdensbankens chef.

Op mod 100 millioner mennesker kan blive sendt ud i ekstrem fattigdom på grund af coronapandemien.

Det vurderer David Malpass, præsident for Verdensbanken, som er en international finansinstitution, der arbejder for at bekæmpe fattigdom.

Ekstrem fattigdom defineres som en indkomst på under 1,90 dollar om dagen - svarende til omkring 12 kroner.

I maj var det Verdensbankens vurdering, at 60 millioner kunne ende i ekstrem fattigdom efter krisen.

Nu skønnes det til at være mellem 70 og 100 millioner. Og Malpass advarer om, at det "kan blive endnu højere", hvis pandemien forværres eller fortsætter.

Derfor er det ifølge præsidenten nødvendigt, at u-landenes gæld reduceres.

G20-landene, der er en sammenslutning af verdens 19 vigtigste industrilande og vækstøkonomier samt EU, har allerede suspenderet de fattigste landes afdrag på gæld resten af året.

Der er voksende støtte til at forlænge tiltaget, så det også gælder ind i 2021. Men det er ifølge Malpass ikke nok.

Krisen betyder nemlig, at de lande, der allerede har problemer med at sikre et sikkerhedsnet for befolkningen, ikke vil være i en bedre position til at kunne afdrage på deres lån.

I juni vurderede Verdensbanken, at verdensøkonomien stod over for sin værste recession i 150 år på grund af pandemien.

Det skyldes, at antallet af lande, der er ramt af recession, som er to kvartaler i træk med fald i et lands bruttonationalprodukt, er det største siden 1870.

Samtidig var det her forventningen, at den globale økonomi i år vil falde med 5,2 procent. Det vil i så fald være det største fald i 80 år.

Verdensbanken er baseret i Washington D.C. og yder blandt andet lån til udviklingslande.

Blandt andet har organisationen oven på coronakrisen forpligtet sig til at låne 100 lande 160 milliarder dollar - omkring 1000 milliarder kroner - frem mod juni 2021.

/ritzau/AFP