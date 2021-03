Det har tilsyneladende ikke ligefrem været let at være en del af Donald Trumps coronakomité.

Lægen Deborah Birx fortæller nu i en ny CNN-dokumentar om et særligt opkald, hun fik fra Trump, mens han stadig var præsident.

Som en del af coronakomiteen har hun deltaget på flere pressekonferencer og udtalt sig til medier om smittesituationen i USA.

I et tv-interview i august advarede Deborah Birx om, at USA var på vej ind i en ny fase, hvor smitten ramte mere bredt, end man havde oplevet i marts og april.

På samme tid havde Donald Trump travlt med at rette fokus mod situationen i New Zealand, mens han insisterede på, at der i USA var kontrol over smitten.

Derfor oplevede hun også efter egne ord et 'forfærdeligt tilbagestød' fra Det Hvide Hus, efter interviewet var blevet sendt.

Ifølge Deborah Birx var hele Det Hvide Hus rasende over, efter hun, som hun selv siger, havde 'bragt klarhed over den egentlige smittesituation i USA'.

Det fortæller hun i dokumentaren 'Covid War: The Pandemic Doctors Speak Out', der bliver sendt søndag aften på CNN.

»Jeg blev ringet op af præsidenten. Det var meget ubehageligt, meget direkte og meget svært at høre,« siger hun til intervieweren i dokumentaren.

Intervieweren spørger hende så, om hun blev truet af præsidenten, hvortil Deborah Birx gentager, at hun vil kalde det en meget ubehagelig samtale.

Udover at afsløre den specifikke samtale med præsidenten, fortæller Deborah Birx i dokumentaren også, at antallet af covid-dødsfald kunne være markant mindre, hvis byer og stater havde lært af de erfaringer, man havde fået i coronaens første bølge.

Under første bølge havde de en god undskyldning. Det hele var nyt. Men den undskyldning kunne de ikke bruge under anden bølge, hvor flere liv ifølge lægen kunne have været reddet.

CNN har uden held forsøgt at få en kommentar fra Trumps kontor til dokumentaren.