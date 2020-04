Aktierne faldt i USA efter nyheden om, at test med Remdesivir på coronapatienter ikke virkede som håbet.

Det antivirale middel Remdesivir, der af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er blevet fremhævet som en af de bedste behandlingskandidater mod coronavirus, flopper i første forsøg.

I den første test, der er udført på coronapatienter, har midlet således vist sig ikke at gøre nogen nævneværdig forskel.

Det fremgår af et dokumentudkast, som WHO ved en fejl har offentliggjort ifølge Financial Times.

Studiet omfattede 237 patienter, hvoraf 158 fik Remdesivir, mens 79 fik placebo.

Nyheden fra Financial Times ødelagde da også stemningen på det amerikanske aktiemarked.

Aktierne var ellers startet i højt humør, da olieprisen steg, ligesom at torsdagens melding om millioner af nye arbejdsløse faktisk var en smule under det frygtede.

Men markedet sank fra toppen på plus 1,6 procent efter nyheden om, at Remdesivirs første forsøg i Kina ikke var gået som håbet.

Det brede S&P 500 faldt med 0,1 procent, mens Dow Jones dog vandt 0,2 procent, og Nasdaq gik marginalt ned.

Det skriver Ritzau Finans.

- Investorer har sat deres lid til en fortsat fremgang mod en udfladning af smittekurven og i sidste ende en vaccine, siger Adam Phillips, strategidirektør hos EP Wealth Advisors, til Bloomberg News.

- De er for nu villige til at se forbi negative økonomiske meldinger og fokusere mere på favorable udviklinger, der antyder, at modvinden er midlertidig.

- Dagens pludselige reaktion viser dog, hvor vægelsindede investorerne er i det nuværende miljø, tilføjer han.

Gilead Sciences, der står bag Remdesivir, afviser konklusionen fra WHO. Studiet er ifølge den amerikanske virksomhed for småt til at konkludere på.

Ifølge Gilead Sciences er studiets resultater "ufyldestgørende".

Det oplyser virksomheden i en erklæring ifølge nyhedsbureauet dpa.

Gilead Sciences' aktie faldt med 4,3 procent.

