De har allerede taget hul på fremtiden i den japanske hovedstad, Tokyo. Nu sætter de robotter ind for at opmuntre de mennesker, der er smittet med coronavirus.

Mere nøjagtigt har de lokale folkevalgte i dag besluttet at indsætte robotter på to hoteller, der bruges til coronavirus-patienter med symptomer, som ikke gør det nødvendigt for dem at blive indlagt på et sygehus.

Det er sket for at gøre dagligdagen lettere for de sygeplejere, der har skal tage sig af de syge mennesker.

Robotten - kaldet 'Peber' - tog imod guvernøren for Tokyo, Yuriko Koike, da hun var på besøg på et af hotellerne.

Tokyos guværnør Yuriko Koike sammen med robotten 'Peber'. Foto: ISSEI KATO

'Peber' er en 1,2 meter høj, hvid robot med menneskelige kendetegn. Den har runde øjne og holder en tablet på brystet. Under den nuværende krise er den også forsynet med en ansigtmaske.

Den er programmeret til at udtale nogle positive ting, så den kan være med til at holdet modet oppe hos de patienter, den skal besøge senere i dag.

»Du kan ikke bekæmpe coronavirussen på en tom mave. Vær venligt at spise, så du kan blive rask,« er blot en af beskederne, robotten 'Peber' kan give til de coronasmittede.

»Patienterne er i karantæne i to uger, så vi bruger blandt andet robotten i receptionen, så patienterne kan føle sig en smule mere mentalt tilfredse,« siger den lokale regeringstalsmand Naoko Kubota ifølge nyhedsbureauet AFP.

Tokyos guvernør Yuriko Koike, th, inspicerer robotten 'Peber', som skal være med til at holde modet oppe hos patienterne, der er smittet med COVID-19. Foto: ISSEI KATO

»Vi kan ikke kan have en normal kontakt med patienter, der en inficeret med covid-19, og det er der, robotten kommer ind i billedet,« siger marketingdirektør Kan Kiyota for firmaet SoftBank, der laver robotten 'Peber'.

En rengøringsrobot med kunstig intelligens holder lobbyen ren og gør rent de steder, hvor fødevarerne bliver leveret. Den klarer også jobbet i de såkaldte 'røde zoner', hvor der er begrænset adgang for hotellets ansatte.

Ud over robotterne tager myndighederne også andre moderne metoder i brug.

Temperaturen på de syge mennesker og anden data bliver to gange om dagen taget med en smartphone. Det er også med til at spare sygeplejerne for noget arbejde.