Shakespeares teater "The Globe" i London risikerer at lukke, hvis det ikke modtager økonomisk støtte.

Det britiske teater "The Globe" i London, der spiller Shakespeares teaterstykker, risikerer at lukke som konsekvens af coronanedlukning, hvis der ikke kommer økonomisk støtte udefra.

Sådan lyder budskabet i et opråb til Oliver Dowden, kulturminister i det britiske parlament.

Det skriver The Guardian.

Opråbet kommer fra Julian Knight, som leder Underhusets komité for digital, kultur, medie og sport.

Her beder Julian Knight om støtte til kulturen - Globe og andre britiske kulturinstitutioner - hvis de skal overleve coronakrisen.

- Krisen blotlægger den udfordring, som kulturlivet og særligt teatrene står overfor, siger Julian Knight.

The Globe åbnede i 1997 og har mere end en million besøgende om året.

Teatret er en rekonstruktion af William Shakespeares teater, som blev opført i 1599.

The Globe og andre kulturinstitutioner har henvendt sig til Julian Knights komité for at fortælle om deres situation under coronakrisen.

- Selv om teatret er godt drevet og i stand til at operere uden støtte fra det offentlige, vil vi ikke være i stand til at overleve denne krise.

- Det vil være en tragedie. Ikke kun for arven efter Englands mest berømte forfatter, men også for hele landet, hvis vores ikoniske institution på Bankside kommer til at stå tom, skriver The Globe til komitéen.

Under krisen har The Globe skåret ned på udgifterne og gjort brug af regeringens orlovsordning for de ansatte.

Teatret er ikke berettiget til den nødhjælpspakke, som Arts Council England har tilbudt til de fleste af Englands kulturorganisationer.

Julian Knight har udtalt, at The Globe er et forbillede af, hvor meget kunsten bidrager til den britiske økonomi.

- Det ville være en tragedie, hvis denne nationalskat bukker under for Covid-19, siger Julian Knight.

